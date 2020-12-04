СБЕР ЕАПТЕКА в Туле: удобный и экономичный сервис

Уже сейчас клиенты могут оценить скорость и удобство доставки из СБЕР ЕАПТЕКИ

Компания представлена в базовой подписке СберПрайм, предоставляющей скидки на сервисы экосистемы. Под брендом СБЕР ЕАПТЕКА в Туле работает одна аптека по адресу: ул. Октябрьская, 95. Также заказы, сделанные через сайт и мобильное приложение, можно забрать в 38 партнерских аптеках Тульской области.

Количество заказов в СБЕР ЕАПТЕКЕ по Тульской области после присоединения к экосистеме Сбера увеличилось в 1,5 раза. В регионе заказывают товары для красоты и здоровья: лекарства, БАДы и витамины, средства для гигиены, зоотовары, медтехнику.

Напомним, Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» объявили о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в её развитие в октябре 2020 года. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция компании в экосистему Сбера (в частности, в СберЗдоровье, СберЛогистику и СберПрайм), также возможны синергии с другими сервисами экосистемы Сбера.

Уже сейчас клиенты могут оценить скорость и удобство доставки из СБЕР ЕАПТЕКИ. В будущем планируется вывод услуг СБЕР ЕАПТЕКИ за рамки доставки: в планах руководства - превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств.

ПАО Сбербанк. 18+