Тульское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» стало победителем премии «Тульский бренд – 2020»! Фото: материалы пресс-служб

Результат – победа Тульского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» на премии года «Тульский бренд – 2020».

Премия учреждена холдингом «Медиа-Тула» и вручается ежегодно лучшим предприятиям города и области, как символ признания их достижений. Лучшие предприятия и организации, которые представляют регион на общероссийских и мировых площадках, выбирали жители области путем открытого голосования, также туляки отвечали на вопросы корреспондентов на улицах города. Поэтому премию «Тульский бренд» называют открытой и народной. В этом году премия вручалась в 11 номинациях: «Оборонные предприятия», «Финансы и страхование», «Промышленные и производственные предприятия», «Сельскохозяйственные предприятия», «Пищевая промышленность», «Строительство и реставрация», «Сфера услуг», «Транспортные услуги и автомобили», «Медицина», «Образование и общественные организации», «Обеспечение ресурсами населения и ЖКХ».

Торжественная церемония награждения состоялось 25 ноября. Почетными гостями мероприятия стали Глава города Тулы Ольга Слюсарева, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов, заместитель главы администрации города Тулы по финансово-экономической политике Илья Беспалов, руководители предприятий и организаций.

– «Здесь собрались те, кто не только вносит вклад в развитие Тулы и тульского региона, но и заслужили народное признание. Ведь лучших выбирали сами туляки. Мне выпала честь вручать награды в двух номинациях: «Образование и общественные организации», «Сфера услуг», – подчеркнула Ольга Слюсарева. – Образование очень важно в современном мире, поскольку сегодняшние студенты завтра будут создавать новые бренды. Общественные организации – это проводники инициатив, активные участники социально значимых проектов и акций. Награждать победителей в этой категории – особый для меня почет».

Глава города, Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Ольга Слюсарева, вручая статуэтку и диплом победителя «Тульский бренд – 2020» председателю ТРО ООО «Ассамблея народов России» Тофику Мусаеву пожелала дальнейших успехов, и развития, продолжая прославлять наш регион.

«4 года подряд мы получаем эту народную награду и скажу откровенно, - для нас это высшая народная оценка, общественная признание и доверие жителей Тульского региона. Эта награда, - подтверждение того, что наша деятельность в сфере межнациональных отношений нужная и важная. Мы будем идти вперед, для того, чтобы созидать во благо нашего многонационального региона, во имя многонациональной России. Хочу выразить слова искренней благодарности организаторам премии: издательскому дому «Дом прессы» и медиахолдингу «Медиа – Тула». И конечно, большое спасибо жителям Тулы и области, национальному сообществу, которые верили в нас и были рядом», - отметил в своем интервью председатель Совета ТРО ООО «Ассамблея народов России» Тофик Мусаев.