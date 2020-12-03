5 декабря 1941 года завершилась Тульская оборонительная операция

Оборона Тулы Фото: соцсети

После провала Орловско-Брянской оборонительной операции войска Брянского фронта, избежав окружения и уничтожения в котле, смогли отойти на новые рубежи под ударами немецких Второй танковой группы Гудериана. Тем самым, первоначальный план операции «Тайфун» по охвату Москвы с юга был скорректирован: наступление немецких войск на этом направлении было задержано на 17 суток, и вместо быстрого разгрома противостоящих советских войск немецкая группировка получила перед своим фронтом сильно поредевшие, но отошедшие советские армии и спешно готовящиеся оборонительные рубежи в районе Тулы и Можайской линии обороны.

Оборона Тулы Фото: соцсети

Подготовка

Если быть более точными, то первая бомбардировка Тулы была предпринята немецкой авиацией еще в августе 1941 года — задолго до оборонительной оперции. Тогда целью налета был Московский вокзал, однако, железнодорожный комплекс уцелел.

Подготовка к обороне города началась тоже заранее. Еще 8 октября в Тулу прибыла из Казахстана 238-я стрелковая дивизия. Одновременно из города началась эвакуация рабочих, инженерно-технических работников и оборудования оборонных заводов.

Однако в Туле 238-я дивизия простояла всего неделю, и была переброшена в район Алексина. Таким образом, в городе оружейников остались 732-й зенитный артиллерийский и 171-й истребительный авиационный полки ПВО, а также 156-й полк 69-й бригады войск НКВД. В обязанности последнего входил контроль над заводами.

20 октября в район Тулы был направлен 2-й кавалерийский корпус, а двумя днями позже по указанию Государственного комитета обороны был образован Тульский городской комитет обороны председателем которого был назначен секретарь обкома партии В. Г. Жаворонков. 23 октября городской комитет обороны принял решение о формировании Тульского рабочего полка в составе 1500 человек из истребительных батальонов. Подступы к городу были оборудованы противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, на улицах воздвигнуты баррикады, установлены противотанковые ежи и надолбы. Наиболее опасные участки шоссейных дорог были заминированы.

Оборона Тулы возлагалась на 50-ю армию (генерал-майор А.Н. Ермаков, с 22 ноября — генерал-лейтенант И.В. Болдин).

Оборона Тулы Фото: соцсети

На рассвете

29 октября около 10 утра немцы начали артобстрел и авиаудары позиций защитников Тулы. Затем со стороны Щекино пошел в атаку немецкий танковый полк (около 100 танков) и два батальона пехоты. Поначалу события развивались для врага удачно. Около 14 часов немцы вышли к Косой Горе. В районе поселка металлургов в бой с захватчиками вступили бойцы 290-й дивизии. Атака врага захлебнулась. Гитлеровцы потеряли 7 танков.

Основное наступление началось с рассветом 30 октября со стороны Орловского и Сталиногорского (Новомосковского) шоссе. Атаки немецких танков сдерживали зенитчики. Волна за волной, немцы пытались на протяжении всего дня пробиться к центру Тулы, стратегически важному Московскому вокзалу сразу с нескольких направлений. Но тщетно - нашим бойцам удалось отбить 4 ожесточенных танковых атаки врага. Всю ночь на 31 октября противник вел ураганный артиллерийский и минометный огонь по всему южному участку обороны Тулы...

Атаки продолжились и 1 ноября, когда две гитлеровские танковые дивизии и одна пехотная бригада, наносили основные удары по Орловскому шоссе, Рогожинскому поселку и Воронежскому шоссе. Однако, тщетно — город отстоял свои рубежи.

За три дня боев было подбито 38 танков и уничтожено до 500 солдат и офицеров противника. 2 ноября в район Тулы вышли соединения немецких 2-й и 4-й полевых армий, однако и они не смогли переломить ситуацию, так как были встречены частями 194-й и 238-й стрелковых дивизий, а также остатками вышедшей из окружения 258-й стрелковой дивизии. Фронтальные атаки становились длительными и малорезультативными, также провалились попытки овладеть Тулой путем обхода подошедшими пехотными соединениями вермахта.

Оборона Тулы Фото: соцсети

Попытка за попыткой

Не добившись успеха, командованием 2-й танковой армии было принято решение об обходе города с юго-востока и востока в общем направлении на Дедилово, Сталиногорск, Венев, Кашира. Однако немецкое наступление было прекращено в районе Дедилово, так как 7 ноября части 50-й армии из района Тулы и 3-й армии из района Теплое нанесли контрудар.

Предпринятые Вермахтом в первой половине ноября новые попытки захватить Тулу фронтальным ударом с юга, а также обойти ее с севера были отражены советскими войсками при активном участии всего населения города.

18 ноября 2-я танковая армия после десятидневной перегруппировки возобновила наступление. В его ходе советские войска были вынуждены уступить часть позиций, и Тула оказалась глубоко охваченной с востока.

Оборона Тулы Фото: соцсети

В кольце

Все это время город продолжал жить. На оставшемся оборудовании тульских заводов было налажено не только восстановление пострадавшего в боях вооружения, но и выпуск винтовок, автоматов, минометов.

С самого начала боевых действий работники Тульского оружейного завода единодушно поддержали лозунг «Все для фронта, все для победы!» За неполные два месяца здесь было собрано 432 пулемета, 1156 снайперских винтовок.

В дни осады города только на патронном заводе было восстановлено 50 танков, 100 орудий, 150 автомашин. Местные железнодорожники отремонтировали один из подбитых бронепоездов, а также построили еще один заново, на основе обычного старого паровоза. На «Новой Туле» выпускали 82 и 122-миллиметровые минометы. И это в то время, когда многие промышленные предприятия Тулы были эвакуированы на восток страны, где продолжали выпускать военную продукцию.

В самые тяжелые дни обороны города самоотверженно трудился медицинский персонал больницы им. Н.А. Семашко, принимая круглые сутки с поля боя раненых бойцов и пострадавших от бомбежек жителей города. Перевязочные пункты были оборудованы в общежитии пединститута на проспекте Ленина, в 20-й школе, в управлении ликероводочного завода и на других участках. В период наибольшего наплыва раненых эти госпитали обслужили до 40 тысяч человек.

Развязка

Южные рубежи Тулы героически оборонялись, однако, врагу удалось достаточно глубоко продвинуться с восточного направления. Последующие несколько дней защитники города медленно, но верно оттесняли немецко-фашистские войска от окраин города.

К 5 декабря войска 2-й танковой армии Гудериана были разбросаны по фронту на 350 км. Исчерпав свои наступательные возможности, части 2-й танковой армии начали отход из опасного для нее выступа, образованного северо-восточнее Тулы, на рубеж железной дорогиа Тула - Узловая.

Последний удар по Туле на этом направлении был нанесен силами 296-й пехотной дивизии «Оленья голова» ночью 7 декабря. Атака на западную окраину Тулы со стороны деревни Маслово на пригородный совхоз «Мясново» была отбита, тяжелые потери при этом понес батальон 521-го пехотного полка противника. Но этот эпизод официально в историю Тульской оборонительной операции не входит.

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