5 декабря — день окончания Тульской оборонительной операции продолжавшейся 43 дня - с 24 октября 1941 года

Незадолго до памятной даты окончания героической обороны мы встретились с живыми свидетелями тех горячих дней — ее участниками. Да, в 1941-м они еще были совсем детьми, но вместо со всеми горожанами, взрослыми, своими родителями, помогали, как могли, остановить врага. То голодное страшное время навсегда врезалось в их память, и они поделились с нашими читателями своими воспоминаниями.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Накануне

Первая бомбардировка Тулы немецкой авиацией произошла еще в августе 1941 года. Ее целью был Московский вокзал, однако, железнодорожный комплекс уцелел.

3 октября вторая танковая дивизия Гудериана с ходу взяла Орел. Все случилось так стремительно, что по уже захваченному немцами городу продолжали ходить трамваи. Так Тула стала прифронтовым городом.

Продолжая движение на Москву, армия Гудериана, насчитывавшая 5 танковых и моторизованных дивизий, 80 тысяч солдат и офицеров и 1000 орудий, заняла Мценск. Однако дальше 1-й гвардейский стрелковый корпус генерала Д.Д. Лелюшенко почти на три недели задержал врага, что позволило подготовить Тулу к встрече врага.

8 октября началась эвакуация тульских заводов и предприятий, а уже 14 октября население вышло на строительство оборонительных сооружений и баррикад. Было создано насколько рубежей круговой обороны.

23 октября сформирован Тульский рабочий полк, командиром которого был назначен Анатолий Горшков, а комиссаром – Григорий Агеев.

26 октября в Туле введено осадное положение. Город опоясывался окопами, заграждениями из колючей проволоки, минными полями. Все стратегические объекты - мосты, вокзал, заводы и фабрики - заминированы.

- Как война началась, мне было лет 9 всего. Еще перед началом оборонительной операции под Тулой, папа с мамой как работники Патронного завода должны были эвакуироваться, но не получилось — отца оставили в Туле. На случай, если придется уничтожать оборудование при наступлении немцев. Так и остались мы жить на Штыковой, в Больших гончарах, - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов Тульского оружейного завода Владимир Владимирович Кошелев. - Что мы, тогда малолетние шалопаи, понимали? Бегали по всему городу, нам было любопытно: как это — война? Как-то подобрались к самому переднему краю обороны - в районе нынешнего стадиона, но нас остановили солдаты, дальше не пустили.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Практически на каждой улице копали противотанковые рвы, а на Штыковой и я принимал личное участие. Нет, конечно, лопатами и ломами работали взрослые, а мы, пацанята, оттаскивали в сторону землю.

Бомбили все-таки не часто, но немцы пролетали над нами чуть ли не каждый день, начиная с сентября. Тогда под снаряды попали в городе, как сейчас помню, пять домов — на Октябрьской в районе Арсенальной, хлебозавод на плотине, на Красном Перекопе два дома.

Зима, холодно. Мы в лес ходили с сестрой за дровами почти каждый день. Да только что там дети могут набрать — сучья? А надолго ли их хватит?

Хлеба по карточкам нам было мало. Порой пацанами бегали, выпрашивали у продавщиц излишки — это был настоящий праздник.

Час пробил

29 октября около 10 утра немцы начали артобстрел и авиаудары позиций защитников Тулы. Затем со стороны Щекино пошел в атаку немецкий танковый полк (около 100 танков) и два батальона пехоты. Поначалу события развивались для врага удачно.

Около 14 часов немцы вышли к Косой Горе. В районе поселка металлургов в бой с захватчиками вступили бойцы 290-й дивизии. Атака врага захлебнулась. Гитлеровцы потеряли 7 танков.

Основное наступление началось с рассветом 30 октября со стороны Орловского и Сталиногорского (Новомосковского) шоссе. Атаки немецких танков сдерживали зенитчики.

Волна за волной, немцы пытались на протяжении всего дня пробиться к центру Тулы, стратегически важному Московскому вокзалу сразу с нескольких направлений. Но тщетно - нашим бойцам удалось отбить 4 ожесточенных танковых атаки врага. Всю ночь на 31 октября противник вел ураганный артиллерийский и минометный огонь по всему южному участку обороны Тулы...

- Мне тогда было 10 лет, и я пела перед ранеными. А в Туле было больше десятка госпиталей! Заходила я в палаты к раненым. В руках - платочек, а у груди сжимаю конверт. Стану у порога и пою «В белой косынке, халате...» - вспоминает ветеран труда, участница Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Данилова. - Они слушают меня и плачут, как дети - вспоминают своих родных.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сама идея петь в госпиталях изначально исходила от моих учителей - они просили меня поддержать раненых, а потом я сама уже ходила. В день порой в двух госпиталях бывала. Я не только пела для них, но и приносила с собой бумагу, чтобы они могли написать весточку домой. Порой сама за них писала, кто не мог сам. Потом относила на почту.

А жила я тогда в Заречье. Иду как-то в госпиталь на Жуковского, смотрю немецкий самолет летит над Октябрьской - как сейчас помню. Я растерялась, застыла посередь улицы, а он вдруг сбросил бомбу на пятиэтажку рядом. Меня волной и сбило с ног. Незнакомая женщина меня поднимает, я глаза открываю, а дома уже нет, вокруг дымящиеся развалины… Вот так меня саму чуть не убило.

Развязка

Южные рубежи Тулы героически оборонялись, однако, врагу удалось достаточно глубоко продвинуться с восточного направления. Последующие несколько дней защитники города медленно, но верно оттесняли немецко-фашистские войска от окраин города.

К 5 декабря войска 2-й танковой армии Гудериана были разбросаны по фронту на 350 км. Немцы перешли к обороне, отступая к востоку от Тулы.

В оборонительной операции под Тулой были задействованы бойцы 50-й армии Брянского фронта под командованием генерал-майора А.Н. Ермакова и генерал-лейтенанта И. В. Болдина. А непосредственно сам город защищали 732-й зенитный артиллерийский полк, 171-й истребительный авиационный полк ПВО, 238-я стрелковая дивизия из Казахстана, бронепоезд №16, и 156-й полк войск НКВД, а также легендарный Тульский рабочий полк, состоявший из местных жителей, под командованием Анатолия Горшкова.

- Когда немцы вплотную подошли к Туле, мне было 14 лет и жил я на южной окраине, в совхозе «Парники» - как раз на самой линии обороны 1941 года, - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Тихонов. - Во время боев мы прятались в помещениях старых казарм — там стены были чуть ли не метровой толщины, хоть какая-то, но гарантия того, что случайной пулей не заденет. Рядом — конюшня бывшая, и уже окопы с нашими солдатами.

Чуть перерыв в боях - они просили нас, пацанов, то дровишек принести, то кипяточку. В ответ благодарили сахарком, сухарями. Ох, и вкусные были эти сухари! Бывало и кашей угощали, но ее я старался младшему братишке отнести, ему тогда всего три года было...

Хорошо, за лето-осень нам удалось запастись овощами в подвале — это сильно помогло в период обороны. Нас тогда четверо в семье было - мать, отчим и нас, двое детей.

За героическую оборону в период Великой Отечественной войны 3 декабря 1966 года Тула была награждена орденом Ленина, а 7 декабря 1976 года за мужество и стойкость, проявленные защитниками при героической обороне города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в период Великой Отечественной войны, Туле было присвоено почётное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда».