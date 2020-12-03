«Пряники Поляковой» - настоящий «Тульский бренд»

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов вручил премию "Тульский бренд" генеральному директору ООО "КФ"Тульский пряник" Ирине Поляковой Фото: материалы пресс-служб

- Более 20 лет назад мы начинали с маленькой пекарни, а сейчас это целое производство. Кондитерская фабрика «Тульский пряник» - наше новое официальное называние. Но потребитель знает нас именно как «Пряники Поляковой» - это уже традиция, - говорит генеральный директор Ирина Анатольевна. - Работать на совесть и делать качественно свою продукцию - вот по моему мнению, главное в нашей работе. К выпечке вкусного угощения подходим с душой, сохраняя традиции старых тульских мастеров и годами наработанный опыт своих сотрудников. В итоге получается настоящий шедевр с индивидуальным и узнаваемым вкусом - тульский пряник. А когда уверен в своей продукции, то можно наращивать и производство, и ассортимент. Мы развиваемся, потому что нас выбирает потребитель, он доверяет нам и любит наши пряники. Значит, мы работаем хорошо и эту планку будем держать. Мы отвечаем за качество каждой единицы испеченного товара. У ООО КФ «Тульский пряник» всегда все свежее и вкусное.

Уникальные, но по ГОСТу

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, в современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью.

- Вся наша продукция соответствует ГОСТу. - продолжает Ирина Анатольевна. - Мы используем только качественные ингредиенты: мед местных пчеловодов, ягоды для начинки из последнего местного урожая, муку высшего сорта, яйца и сливочное масло - все по старинному рецепту.

«Пряники Поляковой» принципиально отличаются от множества других, представленных на рынке не только уникальным вкусом, но и формой. Рецептура теста и начинки тщательно прорабатывается. В ассортименте есть традиционные яблочные, сливовые, клубничные, со сгущенкой. Очень гордится руководитель своей линейкой «Тульские праздничные» - это сладкие поздравления «с Новым годом», «Рождеством христовым», «8 Марта» и т. д. Такие пряники пользуются особым спросом. Есть и эксклюзив - «Тульские сувенирные» - пожалуй, лучший подарок из пряничной столицы, и вкусный, и познавательный, в оригинальной упаковке. Таким угощением можно удивить даже самого искушенного гурмана (пряники в виде матрешки, самоваров, Тульского кремля и т. д.). Ну и, конечно, детская серия - забавные формы пряников в виде машинок, ежиков, зайчиков и т. д.

Люди говорят

Перечислять можно бесконечно, на предприятии постоянно работают над новыми формами и начинками. Один из лучших доводов в пользу выбора «Пряников Поляковой» от КФ «Тульский пряник» это отзывы постоянных покупателей.

«Пряники Поляковой» - настоящий «Тульский бренд» Фото: материалы пресс-служб

- Покупаю только эти пряники, как в подарок, когда еду к сестре в Казань, так и своим маленьким домочадцам - рассказывает Вероника Павлова. Для меня два параметра выбора. Во-первых вкусные и всегда свежие. Именно они по-настоящему «тульские», я так считаю. Мягкие, душистые, с корочкой и изумительным джемом внутри. Ну, а во-вторых, такого набора форм, как здесь, нет ни у одного местного производителя. Вот, например, котенок - есть только здесь. Мои родные этих «котиков» обожают, настоящее произведение искусства, иногда даже есть жалко.

«Пряники Поляковой» - настоящий «Тульский бренд» Фото: материалы пресс-служб

- Я тульский пряник полюбила, когда попробовала продукцию «Пекарни Поляковой», раньше была равнодушна, хотя коренная тулячка. - делится Раиса Скворцова. - Теперь только их покупаю, когда хочется родного лакомства. Это просто шедевр кулинарного искусства, браво мастерам, у них золотые руки и большая душа. Такие пряники просто так на поток не сделать. Теперь с гордостью привожу наши сладкие презенты в другие города и страны - пусть знают, чем славится Тула. Тульский пряник - это пряник от «Пекарни Поляковой».

Не просто пряник

Народное признание - это не только самая высокая оценка проделанной работы, но и самая высокая ответственность. Звание «Тульский бренд» предприятие КФ «Тульский пряник» заслуженно получает уже второй год подряд, и это становится знаковой традицией. Ведь Тула - город мастеров, город увлеченных и одаренных людей, со своими устоями. А вкусной визитной карточкой нашего города является тульский пряник.

- Своей работой мы будем стараться оправдать это почетное звание, - отметила Ирина Полякова. - Для нас важен каждый потребитель, его мнение и отзыв о наших пряниках. Мы производим не просто продукт питания, а вкусное угощение, которое собирает друзей и всю семью за одним столом. Дарит радость общения и памятные моменты теплых встреч.