В Туле комплексно отремонтировали Московское шоссе

Комплексный ремонт Московского шоссе проведен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: материалы пресс-служб

В ней приняли участие сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству, администрации Зареченского территориального округа, независимой экспертной организации, депутаты Тульской городской Думы, представители ФКУ Упрдор Москва-Харьков, подрядной организации и общественности.

Комплексный ремонт Московского шоссе проведен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: материалы пресс-служб

Средства на ремонт данного дорожного объекта были дополнительно выделены региону из резервного Фонда правительства Российской Федерации.

Протяженность отремонтированного участка свыше 2,5 км. Общая стоимость работ – 103 млн рублей.

Комплексный ремонт Московского шоссе проведен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: материалы пресс-служб

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводили комплексно.

- Одновременно с ремонтом проезжей части выполнены работы по ремонту существующих и обустройству недостающих участков тротуаров. При этом учтены пожелания жителей. На Московском шоссе благоустроены остановочные площадки с организацией заездных карманов для общественного транспорта, заасфальтированы примыкания и съезды на прилегающие улицы, сделана система водоотведения, нанесена дорожная разметка, установлены бордюры, дорожные знаки и ограждения, - рассказал начальник управления по транспортному и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Во время приемки выполненных работ претензий не возникло. Фото: материалы пресс-служб

- Основными требованиями, которые предъявляют к объекту, являются качество работ и обеспечение безопасности дорожного движения.

Здесь мы видим, что все необходимые условия соблюдены, - отметил депутат Тульской городской Думы Сергей Кожевников.

Комплексный ремонт Московского шоссе проведен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Фото: материалы пресс-служб

В ходе приемки Московского шоссе вопросов и претензий у комиссии не возникло. Гарантия на выполненные работы составляет 6 лет.