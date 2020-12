Белёвская пастила из Тулы покоряет мир

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов вручил премию "Тульский бренд" производителю ООО "Белёвская пастила". Принимала награду Елена Герасина генеральный директор ООО "Белёвская кондитерская компания" Фото: материалы пресс-служб

- Нынешний год принес нам расширение рынка сбыта, - рассказывает генеральный директор ООО «Белёвская кондитерская компания» - «Белёвская пастила» Елена Герасина. - Мы активно используем электронные площадки. Сейчас ведутся переговоры с«Aliexpress rus», вышли на «Яндекс-Маркет». Уже начались поставки нашей продукции в Китай. В целом долгосрочный контракт с компанией Epinduo LLC предусматривает контракт на 5-ий период.Соглашение об этом было подписано на Петербургском международном экономическом форуме годом ранее.

Также был заключен контракт с китайской компанией Tianjin Foodstuffs Imp. & Exp. Co., LTD о поставке в Китай белевской пастилы . До периода пандемии были произведены 2 поставки и размещена продукция на онлайн и офлайн площадках He Ma.

Совсем недавно, в самом начале ноября мы начали поставлять свою продукцию в Австрию. Причем, думаем, что европейцы должны попробовать всю линейку нашей продукции, потому что отличительная особенность наших продуктов - это только натуральные ингредиенты.

- Вы участвуете в конкурсе за звание лучшего гастрономического бренда страны в конкурсе «Вкусы России». Как оцениваете свои шансы

на победу?

- Мы надеемся, что выиграем этот конкурс. Потому что на конкурс выставили фирменную пастилу, а она у нас вкусная и натуральная. Белёвская пастила создается исключительно вручную из сочных антоновских яблок по неизменной уникальной технологии. По сей день мастера, несмотря на растущие объемы производства, делают ставку на четкое соблюдение традиционной рецептуры. Мы не используем в производстве никакой химии. Основа – настоящее пюре из кисло-сладких сортов яблок – при соблюдении правильной технологии пектин не требуется. А если вы собираетесь попробовать наш зефир с черной смородиной, малиной или клюквой – будьте уверены, что в составе – настоящие живые ягоды, а не ароматизаторы. Поэтому наша продукция и завоевывает сердца людей уже не только в Тульском регионе и по всей России, но во многих странах.

- А каковы объемы производства вашей продукции на сегодняшний день?

- За десять лет с момента запуска производства нам удалось достичь объемов выпуска более 200 тонн в месяц только фирменной пастилы. А ведь только ей мы не ограничиваемся - в нашем ассортименте и зефир, и мармелад, и конфеты.

Впрочем, на достигнутом останавливаться не собираемся - планируем и в дальнейшем расширять линейку продукции - так что ждите на прилавках наши новинки, основанные на натуральном сырье!

- Кстати, о сырье. Вы используете только один сорт яблок?

- Для хорошей пастилы требуются именно кислые сорта яблок. Для нас идеальна в точки зрения исторического рецепта именно «антоновка». Конечно, применяем при производстве и другие сорта яблок.

- То есть практически все яблоки закупаете в Тульской области?

- Да, это в приоритете, мы закупаем сырье в тульской области, что называется поддерживаем местного производителя - своего производителя. Дополнительно закупаем в Липецкой и других областях.

- Объемы производства растут. Это же требует дополнительных инвестиций!

- Конечно. В настоящее время мы рассматриваем вопрос вложения средств в сырьевую составляющую. Это подразумевает как приобретение собственных садов, так и совершенствование производства переработки, чтобы можно было хранить большие объемы сырья в виде полуфабрикатов.

Сейчас у нас два цеха, но мы предполагаем, расширяться, закупаем новое оборудование, стараемся улучшить производительность за счет автоматизации ручного производства. Естественно, создаются и новые рабочие места.

Откровенно говоря, мы сейчас испытываем даже некоторый кадровый голод. Пандемия нанесла нам в этом плане неожиданный удар. По ряду обстоятельств часть наших работников уволились, и уехали из региона.

- И в заключение, еще немного о перспективах на год грядущий...

- Если вкратце, то продукты, основанные на натуральном сырье, составляющие линейку здорового питания, обретают все большую популярность во всем мире, а не только в нашей стране. Так что перед нами открываются большие перспективы, что самое главное, в рынке сбыта за границей.