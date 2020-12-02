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«Барс» - «Тульский бренд» охранного бизнеса

Это подтверждают факты: скоординированная и слаженная работа, постоянное развитие сферы своей деятельности, профессиональные кадры и, конечно же, победа в народной премии «Тульский бренд 2020»
Источник:kp.ru
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Мэр города Ольга Слюсарева вручила премию "Тульский бренд" генеральному директору охранного холдинга "Барс" Алексею Артемову

Мэр города Ольга Слюсарева вручила премию "Тульский бренд" генеральному директору охранного холдинга "Барс" Алексею Артемову

Фото: материалы пресс-служб

Год для холдинга выдался знаменательным. В 2020 охранному предприятию исполнилось 25 лет. На сегодняшний день это группа компаний, специализирующаяся на оказании полного комплекса услуг в сфере безопасности юридических и физических лиц.

Сюда можно отнести услуги по физической охране (постоянное присутствие на охраняемом объекте: обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, сопровождение и охрана материальных ценностей, в том числе и при их транспортировке; обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий; обеспечение охраны объектов), услуги по технической охране (проектирование, монтаж и эксплуатационное обслуживание технических средств охраны, группы быстрого реагирования, услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем противопожарного мониторинга и сигнализации, систем контроля доступа (шлагбаумы, домофоны, СКУД), систем видеонаблюдения и видеофиксации), консультирование по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, детективные услуги, юридические услуги, услуги полиграфа и пр.

В чем же основные принципиальные отличия охранного предприятия «Барс», рассказывает генеральный директор Алексей Артемов:

- Хочу остановиться на нескольких моментах, которые, на мой взгляд, являются основополагающими в нашей работе.

Во-первых, сегодня холдинг - это почти 2,5 тысячи сотрудников высшей квалификации. У нас большой парк автомашин; мы используем в своей деятельности современные средства связи, контроля, защиты и наблюдения; ведем подготовку работников на базе спортивного комплекса, тира.

Во-вторых, для развития любого предприятия, а охранного - в особенности, важны подбор и подготовка кадрового состава. Многие наши сотрудники прошли службу в разных силовых структурах, имеют звания. У них отличная физическая подготовка, хорошие знания по профессии, опыт работы. Но мы принимаем и других работников. Обучаем, тренируем. Цифры говорят сами за себя: под нашей охраной находятся более 2 000 объектов, и обслуживают их свыше 850 специалистов, более 10 экипажей групп быстрого реагирования. Все они имеют должную квалификацию, экипированы вооружением, бронежилетами, средствами защиты и прочее. Технический состав содержится на высоком уровне.

В-третьих, потенциальный заказчик обязательно ознакомится с отзывами, просмотрит базу предприятий-клиентов, с которыми работает охранное предприятие. Я считаю, в этом вопросе, нам конкурентов нет. Охранный холдинг «Барс» выбирают крупные промышленные холдинги, такие как ПАО «Тулачермет», ООО «Тулачермет-Сталь», ОАО «РЖД». Также мы оказываем услуги охраны для общеобразовательных учреждений (школы, университеты), медицинских учреждений министерства здравоохранения Тульской области. Мы работаем в торговых центрах, магазинах, нам доверили охранять парк-музей «Патриот», Казанскую набережную и т. д.

В-четвертых, основными критериями нашей работы являются открытость, лояльность, индивидуальный подход, стремление всегда быть полезным всем нашим клиентам и выполнять все их пожелания. Таким образом, степень доверия к холдингу возрастает, заказчики строят свое мнение о работе охранной структуры на основе определенных критериев и жизненных фактов. И если подходить к любому вопросу ответственно и с вниманием, то и задачи все будут выполнены и проблемы решены.

«Барс» - «Тульский бренд» охранного бизнеса

«Барс» - «Тульский бренд» охранного бизнеса

Фото: материалы пресс-служб

- Ну и, наконец, в-пятых, наша активная позиция по продвижению холдинга. Подтверждение этому - победа третий раз подряд в ежегодной премии "Тульский бренд". Это народное признание, большое доверие нашей работе и в то же время огромная ответственность соответствовать званию «бренд». Ведь понятие «бренд» - это то, что вызывает прямую ассоциацию с имиджем, статусом или репутацией компании. Если мы заявили такую высокую планку нашей работы, то должны ее держать, совершенствовать навыки, расти профессионально, расширять сферы деятельности и многое другое. Наш охранный холдинг прежде всего оказывает услуги сохранности объектов, ценностей, жизни человека, поэтому делать это не на высоком уровне просто недопустимо. И пусть сегодня брендом охранного бизнеса в Тульском регионе будет наш холдинг "Барс".

Тула, уп. Тульская, 10

(4872) 24-68-12, 24-68-03

bars-security.ru

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