Горячая линия минздрава приняла за месяц более 8000 звонков Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В конце октября было принято решение об усовершенствовании горячей линии минздрава Тульской области. Увеличили количество операторов, разработали скрипты для быстрой обработки звонков. Сейчас линия работает в формате колл-центра.

На линии на сегодняшний день двадцать операторов, граждане ждут ответа меньше минуты. Операторы ежедневно принимают около 600 звонков.

Всего 3% граждан теперь не могут дозвониться на горячую линию. Жителям, чем звонок сорвался, перезванивают.

Напоминаем телефон горячей линии минздрава — 8-800-4444-003. звонить можно с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.