В Тульской области появится новое футбольное поле в Узловой Фото: материалы пресс-служб

В городе Узловой проведут капитальный ремонт футбольного поля. Так, в северном секторе обновленного спортивного объекта будет разминочная зона, в южном — места для прыжков в длину, а вокруг поля благоустроят беговые дорожки. Еще планируется установить новое освещение, ограждение и в следующем году обновить трибуны. На новом поле будут проходить тренировки спортивных школ по футболу и легкой атлетике, а также мероприятия любительских команд.

Работы по демонтажу планируют завершить в декабре 2020 года.