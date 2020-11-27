Не идти со всеми в ногу. Юбилей писателя Владимира Максимова

Вдова писателя Татьяна Викторовна живет сейчас в Париже. Специально для нас она поделилась воспоминаниями о своем муже и о том, что связывало Максимова с Тульской землей.

Свидание с детством

– В один из последних приездов Владимира Емельяновича в Россию произошло достаточно неординарное событие – собрали всех его родственников, которые жили в Узловой Тульской области.

– Насколько помню, желание устроить такую встречу высказал сам Владимир Емельянович. Нас тогда опекала «Комсомольская правда», в которой он много печатался. И у мужа были хорошие отношения с редактором газеты Владиславом Фрониным. Нас посадили в машину «Комсомольской правды» и повезли. Это был 1990 год. Приехали к вечеру, уже темнело. Помню, там еще заканчивался ремонт храма, и мы в нем побывали. Никакого города не видели. Переночевали, а на другое утро уехали. Поездки в Россию всегда были очень короткими.

– А кто занимался организацией встречи?

– Мне кажется, «Комсомольская правда». Не знаю, как они нашли родню, но собралось человек двадцать. Их было так много, что мне очень трудно оказалось разобраться, кто кому родня. Там были и взрослые, и маленькие дети разного возраста. Очень милые, сердечные люди. Конечно, они были рады, что кто-то из их семьи стал таким известным человеком. Принимали очень радушно. Пошли к его двоюродной сестре Маргарите. Такая женщина интересная – на вид командирша, настоящая мать клана. Потом поехали в какой-то дом, где жила его старенькая тетя. К ней Владимир Емельянович очень сердечно относился. Видно было, что это с детства очень дорогие воспоминания. Происходило все в декабре, снег лежал. Конечно, пошли на могилу деда. Это были дорогие воспоминания. Ведь какую его книгу ни возьмите, всегда в ней перекличка с детством идет.

фото: личный архив Татьяны Максимовой

– Судя по тому, что он и во время своих странствий постоянно возвращался в эти места, дед Савелий очень многое в жизни значил.

– Очень интересный был человек. А отца Алексея Михайловича муж практически не видел. Тот дважды сидел за связь с троцкистами, и его выпустили из заключения буквально перед войной. В Москве остаться не разрешили. Надо было уезжать за сто километров. Он пришел домой к жене и сказал: давай перебираться в Тулу. Она не захотела, у нее работа была. Алексей Михайлович уехал, взяв с собой сына. Муж описывает эти события в книге «Прощание из ниоткуда». Потом война, отец уже в первые месяцы погиб на фронте. Но в конце того 1941 года, уже после его смерти, появилась на свет сестра Владимир Емельяновича Екатерина. Такая вот история.

Отец Алексей Самсоновфото: личный архив Татьяны Максимовой

– Об отце, тем не менее, пишут, что он или пропал без вести на войне или погиб в лагерях, точно неизвестно.

– У Владимира Емельяновича даже указано место, где он погиб – под Сухиничами. Кто-то из очевидцев ему рассказывал, и матери пришла похоронка. Меня поражает, когда пишут, что пропал без вести или сгинул в 1937 году. У мужа вед это все описано, почти по часам, по месяцам. Есть две книги, на которые можно положиться – повесть «Прощание из ниоткуда» и роман «Семь дней творенья». Там нет выдумок, он вспоминает свое детство, отрочество, как ему все виделось и помнилось. Я недавно перечитывала «Прощание из ниоткуда» с прицелом чисто биографическим – место действия, география. Здесь очень много и о семье, и об Узловой.

– Получается, что смерти сестры и брата с репрессиями тоже не связаны, как можно предположить?

– Старшая сестра Нина действительно умерла в 1940 году. Просто заражение крови. Прыщик сковырнула или что-то вроде этого. Через несколько дней взяли в больницу, и она там скончалась. И вдруг в интернете я наткнулась, что был еще старший брат Лев. Не знаю, откуда его взяли, о нем ни в одном источнике нет.

Человек без гражданства

– В какой-то момент будущий Владимир Максимов убежал из дома и странствовал по стране. А что стало побудительной причиной этого, муж рассказывал?

– Мать работала. Как я понимаю, она была человеком немного замкнутым. Да и жизнь ее – вообразите; все время муж по тюрьмам. Она жила с сестрой мужа Марией Михайловной, которая так и не выходила замуж, была с ней до конца. Рядом железная дорога, и ребятишки военных лет подтаскивали оттуда что могли – дровишек, картошки. Голодно было. Опять же муж говорил, что он был воспитан русской литературой. Прочел «Детство» Горького, Джека Лондона. Он об этом не писал, но рассказывал, как мальчонкой в военные годы в Москве ходил в валенках зимой в театр. Все это тоже оказало влияние.

– То есть предположение Дмитрия Быкова о том, что псевдоним Максимов появился из-за увлечения Максимом Горьким, похож на правду?

– Я читала эту статью. Человек Быков очень эрудированный. Но, думаю, Максимов не относится к разряду его любимых писателей. Там была фраза «Самсонов под фальшивой фамилией Максимова» (в оригинале – «Это Максим Горький, на которого Максимов недвусмысленно ориентировался и в честь которого, кажется, и взял фальшивую фамилию» – С.Г.). После нее мне больше не захотелось это читать. Когда фамилию Самсонов меняют на Максимов, дело не в желании кому-то подражать. Он он все время сбегал из детприемников, из детдомов, поэтому надо было искать какие-то другие документы. Ищут мальчика под фамилией Самсонов, а он уже не Самсонов, а Максимов.

– Значит, Горький ни при чем?

– Абсолютно. Это не выдуманная фамилия, к нему просто попали такие документы. Если бы он взял псевдоним Максимов, когда стал писателем, тогда это понятно. А тут мальчонка, ну какой псевдоним и Максим Горький.

– Тем не менее, за годы странствий он успел познать не меньше Горького.

– Конечно, человек увидел все – и плохое, и хорошее. Среди золотоискателей на Таймыре работал, в вечной мерзлоте дорогу строил, которую потом остановили, когда поняли, что нельзя здесь ничего делать. Эта история стала сюжетом одной из первых его повестей.

– Ваше возвращение в Москву после длительного отсутствия – тоже ведь отдельная история.

– Когда пишут, что Максимов был гражданином Франции, это неправильно. У него никогда не было французского паспорта, он не хотел. После того, как его лишили советского гражданства, он взял документы апатрида – это так называемый нансеновский паспорт человека, не имеющего гражданства. Многие эмигранты живут с такими документами. По ним ты не можешь въехать в страну, из которой изгнан. Но тогда собирались напечатать главы о Колчаке в «Юности». И этот журнал пролоббировал приезд в Москву. Прислали приглашение, дали нам визу. Прилетели в Шереметьево с младшей дочерью. Она была еще школьницей, подростком. И тут пограничники нас останавливают и говорят: девочка может идти, а вам нельзя, вы оставайтесь. Вот такой веселой получилась та наша поездка.

– И как вы отреагировали?

– Сели на лавочку, стали дожидаться, что будет. Я говорю – ну что делать, не пускают, возьмем билет в другой самолет и назад полетим. Я вообще спокойная. Слава богу, что я такая была при муже, потому что он как раз человек впечатлительный. Была уверена, что все будет хорошо, потому что разрешение было дано на каком-то высоком уровне. Так оно и получилось.

– Как встретила Москва?

– Пришли хорошие друзья, знакомые. Муж ведь был очень общительным человеком. В ту, первую поездку, встречи были в «Новом мире», «Юности», Доме литераторов, в доме ученых. Кажется, еще и в большой аудитории МГУ.

– В интервью того периода Владимир Емельянович рассказывал, что побывал во многих местах, с которыми связаны воспоминания детства. Обнаружил, что дома в Сокольниках, где он родился, уже нет – снесли.

– Да-да, он был очень памятливым и благодарным человеком. Дорожил воспоминаниями, связанными с детством, друзьями.

У России на Западе друзей нет

фото: личный архив Татьяны Максимовой

– После того, как о Максимове вновь стали писать на родине, вдруг выяснилось, что он не такой уж противник своего государства, хотя именно за это был когда-то изгнан из страны .

– Одна из его последних фраз в интервью: если не будет России, то моя жизнь бессмысленна. Но при этом он был убежденным антикоммунистом – это да.

– Фразу «Целились в коммунизм, а попали в Россию» тоже иногда приписывают Максимову.

– Она точно принадлежит Зиновьеву. Но муж с ней был солидарен. Он терпеть не мог Новодворскую, когда та сказала «Да пропади она, эта Россия». Помню, у нас дома он общался с одним очень известным писателем. Муж ему говорит: ты что, хотел бы, чтобы Россия была в пределах Владимирской области? А тот ему отвечает: да не все ли равно? Максимову было не все равно. Он по убеждениям был державник. И считал, что у России на Западе друзей нет.

– В свое время он говорил, что его дочки должны сами решить, кем быть и где им жить.

– Так и случилось. Одна из них сейчас работает в Москве, другая во Франции.

– И всегда свободно говорили на русском и французском?

– Ну а как вы думаете, как им не говорить по-французски, если они с младенчества оказались во Франции? Но в семье у нас всегда говорили только по-русски.

– Что изменилось в вашей жизни в связи с пандемией?

– Когда у меня не стало предлога выходить на улицу, я села за работу, которую откладывала 25 лет – разобрать архив Владимира Емельяновича. Делаю хронограф, создаю компьютерные файлы по годам его жизни. Он ведь был не только писателем, но и большим общественным деятелем. Сколько сил журналу отдавал. Переписывался с любимой дочкой Толстого Александрой Львовной. Мы были у нее в гостях на ее толстовской ферме. И потом, когда муж возвращался в Америку, пару раз с ней виделся.

– Журнал «Континент» достоин отдельного упоминания. Многие писатели когда-то мечтали в нем опубликоваться.

– Мы приехали во Францию в марте, а в сентябре уже вышел первый номер журнала. Он был весь направлен на русского читателя. И даже его формат карманный – для того, чтобы легче переправлять в Россию. Муж всегда говорил: в советское время нас воспитывали интернационалистами. Мой журнал не будет ни антиеврейским, ни антиамериканским, ни антирусским.

– Могу похвастаться – у меня в домашней библиотеке есть «Континент» с пьесой Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь».

– Муж не был знаком с Ерофеевым. Но Ерофеев печатался четыре или пять раз в журнале. В том числе «Вальпургиева ночь», да. Когда мы приехали в Москву первый раз – весной 1990 года, Ерофеев уже был в больнице, в тяжелом положении. Мужу предложили встретиться с ним. Особо рассказывать, правда, нечего, тот уже был тяжело болен. Но муж был тронут, что Ерофеев захотел с ним встретиться – с человеком, с которым они знакомы не были. Недавно мне автор будущей книги о Ерофееве прислал свидетельства его близких людей, которые приходили на другой день. Они рассказывали, как Ерофеев радовался этому знакомству. Он говорил: вот жалко, что ты не пришел вчера, у меня Максимов был. Как-то меня эти воспоминания согрели.

– У вас нет ощущения, что в новую Россию Владимир Максимов по большому счету так и не вписался?

– Сначала его активно публиковали на родине; была мода на диссидентов. У Владимира Емельяновича прошла большая встреча в телестудии «Останкино», часа на два. Но после расстрела белого дома как-то явно он высказал свое несогласие. После этого у него уменьшились возможности выступать в прессе. Только газета «Правда» давала ему свои страницы. Но в этом смысле он был и счастливым человеком. Всю жизнь позволял себе роскошь не думать о политкорректности, не идти со всеми в ногу.

Автор: Сергей Гусев