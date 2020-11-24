В МФЦ региона было совершено более 85 000 платежей с помощью POS-терминалов Сбера

Внедрение POS-терминалов позволяет заявителям, использующим карты любого банка, осуществить оплату, не покидая окно приема.

Это существенно экономит время клиента при посещении МФЦ.

На текущий момент платежными терминалами Сбербанка оснащены 34 отделения МФЦ Тульской области. В 90 % окон установлены POS-терминалы и реализована возможность бесконтактной оплаты услуг МФЦ и госпошлин.

Управляющий Тульским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Ющенко:

- Современные технологии должны использоваться в интересах жителей. Размещение POS-терминалов для безналичной оплаты позволяет сделать сервисы еще более удобными, безопасными и доступными для каждого жителя области. Совместный проект с МФЦ Тульской области направлен именно на это.

Напомним, в минувшем году между ГБУ ТО «МФЦ» и ПАО Сбербанк подписан договор о размещении POS-терминалов для безналичной оплаты госпошлин и иных платежей. Этот проект направлен на повышение качества обслуживания жителей региона в отделениях МФЦ.