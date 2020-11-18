ПАО «НПО «Стрела»: профессиональные кадры надо готовить со школы Фото: материалы пресс-служб

Туляки вновь подтвердили, что они законодатели успеха не только в области высокотехнологичного вооружения, но и в подготовке молодых кадров, которые очень скоро придут работать на предприятие.

ПАО «НПО «Стрела»: профессиональные кадры надо готовить со школы Фото: материалы пресс-служб

Особенность нынешней конференции была в том, что она проходила в онлайн-формате. Организаторами конференции выступили Академия Ростеха, Академии Росатома и Роскосмоса, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Федеральный кадровый центр ОПК. Участники мероприятия в рамках открытой экспертной дискуссии обсудили перспективы, связанные с цифровой трансформацией ОПК. Кроме того, были презентованы лучшие инициативы в области повышения кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса.

На суд жюри более 60 ведущих оборонных предприятий направили 88 проектов. Из них выбрали 25 победителей в семи номинациях. Проект ПАО «НПО «Стрела» по всестороннему развитию и профориентации учащихся Центра образования № 7 г. Тулы был выдвинут на конкурс вместе с проектами еще двух дочерних предприятий Концерном ВКО «Алмаз – Антей».

Начиная со школьной скамьи

В недалеком прошлом при проведении традиционной профориентации в ПАО «НПО «Стрела» ощутимо почувствовали, что выпускники вузов с большой неохотой шли работать на производство. При этом мотивация студентов развиваться в рамках своей инженерной специальности оставалась на низком уровне. Стали изучать причины создавшейся ситуации, и поняли, что проблема начинается еще на уровне выбора будущей профессии при поступлении в вуз. Большинство абитуриентов делали это спонтанно, а потому и не проявляли заинтересованности в трудоустройстве по изучаемой специальности после получения диплома.

Стало понятно, на какой стадии надо лечить болезнь: воспитание молодых людей, привлечение их на предприятие начинается со школы.

– Мы говорили о том, что нельзя однобоко подходить к воспитанию молодежи, должна быть полномасштабная работа с учениками среднеобразовательных учреждений по их вовлечению в мир инженерных наук и развитию интереса к будущей работе на предприятии, – рассказывает начальник управления по работе с персоналом – начальник отдела кадров Илья Иванькин. – Воспитание должно быть именно всесторонним. Это позволит осознанно выбрать затем специальность в университете и быть трудоустроенным на наше предприятие.

ПАО «НПО «Стрела»: профессиональные кадры надо готовить со школы Фото: материалы пресс-служб

Комплексный подход

В 2017 году ПАО «НПО «Стрела» стало участником пятистороннего соглашения между предприятием, муниципальным и региональным правительством и учебными заведениями – Центром образования № 7 г. Тулы и Тульским государственным университетом. Одной из самых важных составляющих социального партнерства в этом соглашении стал Центр образования № 7, включающий в себя 2 школы и 4 дошкольных отделения, насчитывающий в своем составе 2 700 учащихся.

ПАО «НПО «Стрела»: профессиональные кадры надо готовить со школы Фото: материалы пресс-служб

Для реализации поставленной задачи определили комплексный подход, включающий такие важные направления, как нравственно-патриотическое воспитание, спортивное и физическое развитие, развитие творческих способностей, теоретическая и практическую инженерную подготовку.

Реализуются самые разные направления деятельности. В частности, подготовка научных исследований с последующей защитой проектов по ним, создание технических кружков, лаборатории радиоэлектроники и кибернетики на базе школьного хай-тек-цеха, участие в конкурсах и соревнованиях технического творчества – в области инженерной подготовки. Создание юнармейского отряда «Стрела», проведение юнармейских слетов, ежегодных литературных, художественных и музыкальных фестивалей военно-патриотической направленности, участие в поисковой деятельности, проведение различных спортивных мероприятий, посещение музеев и мест исторической памяти – в области нравственно-патриотического воспитания.

Как заинтересовать молодежь

Большое внимание уделяется знакомству с предприятием. Огромный интерес у школьников вызывают экскурсии на «Стрелу», которые проводятся по-взрослому. Детям показывают в демонстрационном зале, с какой техникой работают на предприятии, знакомят с производственными цехами, уникальными современными технологиями, например, в области микроэлектроники. Другой возможности составить представление об инженерном деле у нынешних школьников, как правило, нет. У многих действительно загораются глаза, зарождается интерес работать на производстве, выбрать инженерные специальности своей будущей профессией.

Тенденция успеха

Безусловно, работа с молодежью влечет за собой большую кропотливую подготовку. В «Стреле» осознанно пошли на такой шаг, считая, что польза от него большая - и для детей, и для самого предприятия, и для города, где много других предприятий оборонного комплекса. Несмотря на уже достигнутые результаты, в коллективе понимают, что проекты такого уровня не дают моментальной отдачи. Но тем самым уже сейчас реализуются важнейшие стратегические задачи, создается прочный фундамент будущих достижений.

Именно поэтому работа туляков вызвала искреннюю заинтересованность у многих участников конференции. Проект высоко оценили в Концерне ВКО «Алмаз -

Антей», который является одним из мировых лидеров в области создания высокотехнологичной оборонной техники. Здесь активно продвигают всестороннюю работу с молодежью на всех основных уровнях: школа, вуз, предприятие.

Что же касается первых итогов, то их можно описать такими фактами. Более чем за 3 года активной работы с учащимися Центра образования № 7 и благодаря развитию профориентационной работы в целом количество обращений в ПАО «НПО «Стрела» за целевым местом при поступлении в вуз выросло до 90 %. Устойчивый рост в течение нескольких лет подряд демонстрирует и средний балл (по ЕГЭ) целевиков от предприятия.

Это свидетельствует о сформировавшейся тенденции выбора более успешными учащимися профильных специальностей и ПАО «НПО «Стрела» как будущего работодателя.