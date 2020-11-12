На вопросы жителей региона отвечает прокурор города Тулы Владислав Анциферов

Мы, как собственники квартир в МКД, не можем добиться отчетных документов от правления ЖСК. Председатель ссылается на то, что они были утеряны и восстановлению не подлежат, т. к. были в единственном экземпляре. Между тем мы подозреваем, что была допущена растрата. Кроме того, предполагаем, что нам регулярно завышают стоимость услуг ЖКХ в платежных документах. Как нам добиться справедливости в этом вопросе?

Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г. определен перечень документов (техническая документация, финансовая отчетность), которые хранятся в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК и входят в состав отчетной документации по управлению домом. В случае утраты указанных документов в каждом отдельном случае должны устанавливаться причины их утраты, виновные в этом лица. Согласно требованиям жилищного законодательства тариф на содержание общедомового имущества устанавливается управляющей компанией на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов и отражается на официальном сайте управляющей компании и в системе ГИС ЖКХ, тарифы на пользование коммунальными услугами (электроэнергию, водоснабжение/водоотведение, теплоснабжение, проведение капитального ремонта, вывоз бытового мусора) устанавливаются комитетом по тарифам региона и отражаются на официальных сайтах организаций, оказывающих данные услуги, и в системе ГИС ЖКХ. Согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, в организованных гражданами ТСЖ, ЖСК жители вправе организовать ревизионную комиссию, которая контролирует финансовую деятельность ТСЖ и ЖСК. В случае выявления ревизионной комиссией нарушений, в том числе утраты руководством ТСЖ, ЖСК уставных документов, члены комиссии и собственники помещений домов могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Тульской области, при явных признаках растраты и завышения стоимости услуг жители вправе обратиться для проведения проверки в органы полиции либо в прокуратуру.

Председатель СНТ постоянно выставляет нам счет за воду, хотя мы ей не пользуемся. У нас на дачном участке есть колодец, и этого вполне хватает. При этом председатель документы никакие не предоставляет: на каком основании мы должны оплачивать эти услуги, почему установлена такая цена и куда будут направлены собранные с собственников средства. Насколько правомерны ее действия?

В соответствии с требованиями закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» все члены СНТ обязаны вносить денежные средства за пользование коммунальными ресурсами, в том числе на общие нужды, даже в случае нахождения на участке колодца. Кроме того, согласно требованиям закона № 2395-I от 21.02.1992 г. «О недрах», с 1 января 2020 года все садовые и огородные товарищества, имеющие водозаборную скважину общего пользования, обязаны платить водный налог. Собранные денежные средства, в том числе членские взносы и плата за коммунальные услуги председателем и членами правления СНТ, должны направляться на нужды товарищества и в ресурсоснабжающие организации. Для расшифровки платы за коммунальные услуги члены СНТ вправе обращаться в письменном порядке к председателю товарищества за разъяснением видов оплаты, в случае отказа в предоставлении информации члены товарищества могут обратиться в прокуратуру по месту нахождения СНТ для проведения проверки деятельности руководства товарищества.

В п. Ленинский-1 каждый год одинаковая ситуация. С наступлением холодов, чтобы добраться до коммуникаций, в одном и том же месте (переулок Советский, д. 5) разрывают участок земли. Однако приводить его по завершении работ в надлежащий вид не спешат. Просто на скорую руку засыпают землей. Можно ли повлиять на эту ситуацию?

Правилами благоустройства муниципального образования г. Тула утверждены требования к проведению работ по благоустройству территории, в том числе после проведения разрытия в территориальных округах МО г. Тула. После проведения работ лица, их проводившие, обязаны вернуть земельные участки в первоначальный благоустроенный вид. Статьей 8.6 закона Тульской области от 09 июня 2003 года № 388-ЗТО предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее восстановление благоустройства территории после проведения работ по разрытию в виде штрафов на граждан - до 5 000 руб., на должностных лиц - до 25 000 руб., на юридических лиц - до 150 000 руб. Полномочиями по привлечению лиц, виновных в нарушениях правил благоустройства МО г. Тула, обладают сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации г. Тулы, а также главных управлений по соответствующим территориальным округам. После проведения работ по разрытию сотрудники администрации обязаны проводить соответствующие проверки и в случае выявления нарушений принимать меры к виновным лицам по обязанию их устранить выявленные нарушения и привести земельные участки в первоначальный вид. По указанному конкретному случаю прокурором города прокурору Ленинского района Тульской области будет поручено проведение проверки в целях установления причин разрытия, нарушения правил благоустройства МО г. Тула и в случае необходимости - принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования.

В последнее время в аптеках подорожали лекарства, а ряд привычных лекарств, которые всегда стоили копейки, стали пропадать. Вместо них - дорогие аналоги. Ощущение, что аптеки в сговоре - продавать только ассортимент с высокими ценами, а вот копеечные средства перестали даже поставлять. Можно ли добиться урегулирования ситуации?

Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 г. № 2406-р, которое вступило в силу с 1 января 2020 года, утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения в 2020 году, в том числе минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, для аптек. В Тульской области на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, введено государственное регулирование отпускных цен предприятий-изготовителей путем их государственной регистрации.

Постановлением администрации Тульской области от 26.02.2020 г. № 179, которое имеется в свободном доступе в сети интернет, утверждены предельные торговые надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уровень надбавок в зависимости от стоимости лекарственных средств составляет от 12,5 % до 28 %.

В случае если в аптеках отсутствуют лекарственные препараты либо имеет место завышение цен, граждане вправе обращаться в Росздравнадзор по Тульской области или в органы прокуратуры.

Выявление фактов отсутствия лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств или завышения цен на лекарственные препараты может повлечь привлечение к административной ответственности организаций в виде административного штрафа (при отсутствии лекарственных препаратов - до 200 тыс. рублей, при завышении цен - в двукратном размере излишне полученной выручки) или приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Из-за пандемии бизнес освободили от проверок. Но если ко мне все же пришли проверяющие, что делать? Можно ли отказать им в проверке, куда обратиться, если я считаю ее неправомерной?

Проверки контролирующих органов подразделяются на плановые и внеплановые. В целях защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлен мораторий на проведение с 01.04.2020 г. по 31.12.2020 г. контролирующими органами проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Мораторий не распространяется на проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки, разрешенные к проведению Правительством Российской Федерации.

Ограничения на осуществление внеплановых мероприятий по контролю (в том числе в части согласования с прокурором) в отношении остальных категорий хозяйствующих субъектов установлены Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и определено, что в 2020 году плановым проверкам могут быть подвергнуты лишь те из них, чьи деятельность и (или) используемые производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого риска либо 1 классу (категории) опасности, 1 классу опасности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора).

При проведении в Вашей организации проверки сотрудники государственного, муниципального органа обязаны предоставить Вам служебные удостоверения и документы, являющиеся основанием для проведения проверки. В предоставленных документах необходимо обратить внимание на такие реквизиты, как наименование Вашей организации, ОГРН, ИНН, основания проведения проверки, наличие согласования органа прокуратуры (в случае проведения внеплановой проверки). При отсутствии указанных документов и нарушении вышеуказанных требований законодательства при проведении проверки Вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы и (или) органы прокуратуры.

Детский сад закрыли на карантин, мне не с кем оставить ребенка. Могу я оформить больничный?

Если дошкольное образовательное учреждение закрыто на карантин полностью, оформить листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет может один из родителей, обратившись к участковому педиатру. Этот случай предусмотрен в Приказе Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 г. № 624-н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».

Листок нетрудоспособности, выданный взрослому члену семьи для присмотра за здоровым ребенком, лишенным возможности посещать детский сад из-за карантина, оплачивается наравне с обычным. В случае отказа в оформлении больничного листа можно обратиться в управление здравоохранения, территориальный орган Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

В случае закрытия только группы выдача оплачиваемого больничного листа не предполагается.

Какая ответственность предусмотрена за заражение другого человека коронавирусной инфекцией?

Заражение другого человека коронавирусной инфекцией в зависимости от обстоятельств правонарушения может повлечь административную или уголовную ответственность.

При введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации невыполнение гражданами правил поведения, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, по общему правилу грозит наложением административного штрафа в размере от 15 000 до 50 000 руб. (ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Такие правила, установленные Правительством РФ, содержат, в частности, запрет для граждан при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации осуществлять действия, создающие угрозу жизни и здоровью иных лиц.

Нарушение гражданами законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих (в том числе коронавирусной инфекции COVID-2019), повлекшее причинение вреда здоровью человека, если соответствующие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 150 000 до 300 000 руб. (ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ).

Если же нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание людей или смерть человека либо создало угрозу наступления таких последствий, то виновный может быть привлечен к уголовной ответственности (ст. 236 УК РФ).

При полной оплате строящейся недвижимости в жилом комплексе могу ли я считаться собственником согласно ст. 223 ГК РФ? Или я вынуждена ждать сдачу жилого комплекса и получения права собственности? Если мой дом не сдан и не введен в эксплуатацию, могу ли я участвовать в управлении комплексом, где расположен мой дом (голосовать за охрану комплекса, его благоустройство, к примеру)?

Согласно ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Учитывая, что лицо считается собственником недвижимости только с момента государственной регистрации права собственности, участник долевого строительства, в том числе зарегистрировавший договор долевого участия, собственником еще не является.

Вопросы благоустройства придомовой территории, организация дополнительных мер безопасности многоквартирного дома относятся к компетенции собрания собственников помещений в многоквартирном доме и регламентируются Жилищным кодексом РФ. Вместе с тем, участник долевого строительства до регистрации права собственности собственником помещений в многоквартирном доме не является. Однако после выдачи застройщику разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию лица, принявшие помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче, вправе принимать участие в общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме и принимать решения по вопросам, отнесенным Жилищным кодексом РФ к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в течение года со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

В соседнем многоквартирном доме делают капремонт. Но качество работ оставляет желать лучшего. Наш дом следующий по очереди. Мы опасаемся, что проведенные работы будут так же ненадлежащего качества. Как мы можем повлиять на эту ситуацию?

В Тульской области заказчиком работ по капитальному ремонту МКД при формировании счета в общем «котле» (на счету регионального оператора) выступает Фонд капитального ремонта Тульской области. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации установлена ответственность регионального оператора за действия привлеченного им для осуществления капитального ремонта подрядчика. Собственники помещений в МКД вправе контролировать проведение ремонта общедомового имущества. Кроме того, по окончании работ по капитальному ремонту жители вправе участвовать в подписании актов выполненных работ, где могут указывать замечания, которые должны быть устранены Фондом капитального ремонта Тульской области и подрядчиком данных работ. В случае если жильцы дома видят ненадлежащее исполнение договора на проведение работ по капитальному ремонту подрядной организацией либо Фондом капитального ремонта Тульской области или нарушение сроков проведения капитального ремонта, любой из собственников помещений вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию региона или в прокуратуру по месту нахождения данного многоквартирного дома.

Обязана ли управляющая компания проводить годовое отчетное собрание перед жильцами? Что именно должно быть отражено в отчете управляющей компании за год, и как эти данные могут проверить собственники жилья? Что подразумевает термин «прочие расходы» в итогах работы за год?

Согласно требованиям ЖК РФ и Правилам содержания общедомового имущества, утвержденным постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006, управляющие компании в первом квартале каждого года обязаны проводить ежегодное отчетное общее собрание с собственниками помещений многоквартирных домов и представлять письменный годовой отчет о потраченных денежных средствах жителей. Ежегодно до 1 апреля каждого года жильцы МКД вправе потребовать от управляющей компании отчетность о годовых работах и предоставленных услугах за предыдущий год работы, указанная информация должна быть отражена на официальном сайте компании, а также на официальном сайте в системе ГИС ЖКХ. Основное, что должен содержать годовой отчет: что конкретно из запланированных мероприятий было сделано (причем с подробным обоснованием понесенных расходов в соответствии с потребностями дома), что именно и почему не удалось сделать, сколько сэкономлено средств, на что эту экономию запланировано направить в текущем году. Единая форма годового отчета управляющей организации законодательством не установлена. Если собственниками и УК согласована собственная форма отчетности, которая является частью договора управления МКД, то управляющая организация вправе воспользоваться такой формой либо разработать свою форму, применяя рекомендации Минстроя РФ. Своевременное неразмещение отчета влечет за собой административную ответственность по ст. 7.23.3 КоАП РФ со штрафом до 250 000 рублей или дисквалификацией директора на срок до 3-х лет. Под термином «прочие расходы» в договоре управления МКД управляющие организации нередко указывают дополнительные услуги, такие как охранные услуги в МКД, содержание видеооборудования и другое. В случае нежелания оказания управляющей организацией данных услуг собственники помещений вправе исключить данные услуги из договора управления решением общего собрания. В случае нарушения прав собственников при управлении МКД жильцы могут обращаться в Государственную жилищную инспекцию Тульской области либо в прокуратуру района по месту нахождения дома.