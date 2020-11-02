Волонтеры «Единой России» передали гуманитарную помощь семье, пострадавшей от пожара Фото: материалы пресс-служб

В понедельник, 2 ноября, представители волонтерского центра «Единой России» доставили гуманитарный груз семье Никитушкиных из тульского села Хрущево. Одежда и обувь, постельное белье, посуда и другие предметы быта собирались в течение прошлой недели в рамках акции, организованной единороссами сразу после известия о случившейся беде.

Волонтеры «Единой России» передали гуманитарную помощь семье, пострадавшей от пожара Фото: материалы пресс-служб

21 октября пожар нещадно спалил дом, где с 1975 года проживала большая и дружная семья. Без крова и самых элементарных вещей осталась семья из шести человек: супруги-педагоги с двумя детьми школьного возраста, а также проживающие с ними бабушка и дедушка.

К гуманитарной акции присоединились депутаты-члены фракции «Единой России», активисты, члены и сторонники партии, представители волонтерского центра. Финансовую помощь оказали секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя областной Думы Николай Воробьев и депутат Госдумы Николай Петрунин. Благодаря их поддержке удалось также оперативно приобрести необходимый объем стройматериалов для восстановления пострадавшего при возгорании дома. Волонтеры «Единой России» вместе с представителями регионального и городского исполкомов партии организовали сбор вещей. В преддверии Дня народного единства – праздника нашей сплоченности, гуманитарный груз был передан пострадавшей семье.

Волонтеры «Единой России» передали гуманитарную помощь семье, пострадавшей от пожара Фото: материалы пресс-служб

– Мы очень благодарны за отзывчивость всем, кто пришел на помощь, – адресовала признательность Ольга Никитушкина. – Более 20 лет работаю в школе, учу добру детей, и, оказавшись в такой беде, убедилась, что оно рядом. Вокруг много неравнодушных людей, готовых поддержать, и это действительно приятно. Спасибо всем!

– Наш волонтерский центр работает с конца марта на базе региональной общественной приемной партии. Сейчас мы вновь активизировали работу, – рассказал координатор горячей линии волонтерского центра «Единой России» Павел Астафьев. – Это содействие пожилым, одиноким людям, всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Не могли не откликнуться на призыв о помощи семье, пострадавшей от пожара, – сообщение о трагедии увидели в соцсетях. Организовали сбор гуманитарной помощи, сегодня привезли вещи и стройматериалы, и, конечно, будем помогать в восстановлении дома.