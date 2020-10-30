В Туле задержали отчима пропавшей девочки из Барсуков

В одном из дачных кооперативов неподалеку от Тулы полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Житель поселка Барсуки скрывался от следствия с конца сентября. В тот же момент пропала его 13-летняя падчерица. По одной из версий, они могли сбежать вместе.

- В ходе оперативных мероприятий мужчину обнаружили и доставили в отдел полиции для разбирательства. Он задержан, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Сейчас выясняются детали его противоправной деятельности.

Напомним, девочка ушла из дома еще 28 сентября. Ее мать обратилась в полицию, спустя сутки. На поиски подростка были ориентированы полицейские, следователи, спасатели и волонтеры.

Правоохранители искали девочку в близлежащих населенных пунктах, досматривали чердаки и подвалы жилых домов, проверяли нежилые и заброшенные здания. В итоге подростка нашли у родственников в поселке Барсуки 1 октября.

Отчима девочки продолжали искать до настоящего момента.