В деревне Струково ремонтируют две улицы Фото: материалы пресс-служб

Работы ведутся в рамках поручения Губернатора области. К Алексею Дюмину обратились жители населенного пункта с просьбой отремонтировать проселочные дороги.

Фото: материалы пресс-служб

В д. Струково около 100 частных домовладений, строительство домов здесь продолжается. На месте ремонтируемого участка ранее была грунтовая дорога.

Для выполнения работ администрацией города Тулы заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Регионстрой» стоимостью около 7,5 млн рублей. Подрядчик к работам приступил.

Фото: материалы пресс-служб

Протяженность ремонтируемого участка составляет почти 2,5 км площадью 12 000 квадратных метров. На данный момент полностью выполнены работы по планировке грунта, ведутся работы по устройству геотекстиля, покрытия из щебня и укладке водопропускных труб.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев. Фото: материалы пресс-служб

- Геотекстиль используется как дренаж и не позволяет щебню проседать в грунт. Щебень мы используем разных фракций, внизу крупный, сверху слой щебня более мелкий, чтобы удобно и комфортно по нему можно было передвигаться на автомобиле. Все работы мы проводим под контролем жителей д. Струково. Прислушиваемся ко всем замечаниям, которые они делают. И приемку работ также будем проводить с участием жителей, - отметил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

На данный момент работы по ремонту дорог в Струково выполнены на 50 процентов. Срок окончания работ по контракту – конец ноября 2020 года.