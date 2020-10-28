Депутаты утвердили изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки Тулы

В среду, 28 октября, состоялось 15-е очередное заседание Тульской городской Думы. Фото: материалы пресс-служб

Оно началось с торжественной части. Награды тулякам вручила Глава города Тулы Ольга Слюсарева.

Мэр поздравила главного врача Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, депутата Тульской городской Думы Ирину Рублевскую, которая была удостоена медали «За самоотверженность и единство». В конце октября награду Ирине Витальевне вручил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ольга Слюсарева вручила Почетный знак «За вклад в развитие города Тулы» заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности ПО «Туламашзавод» Сергею Казакову.

Благодарностью Главы МО г. Тула награждена учитель начальных классов МБОУ «ЦО №2 им. Героя Советского Союза О. П. Матвеева» Ольга Моисеева. Фото: материалы пресс-служб

Медали «За заслуги в области образования и науки» удостоен заместитель директора по общим вопросам Тульского областного медицинского колледжа Алексей Денисов, медали «За заслуги в развитии спорта и туризма» – президент ОНО «Тульский спортивный Союз ветеранов дзюдо и самбо», учредитель и тренер АНО «Спортивный клуб дзюдо и самбо «Тульский Левша» Павел Королев, медали «За заслуги в развитии промышленного производства» – технический директор, председатель совета директоров ЗАО «АТРИУМ» Виктор Поляков.

Медаль «За заслуги в области здравоохранения» вручена начальнику отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Татьяне Шевелевой, медаль «За заслуги в развитии транспорта, связи и дорожного хозяйства» – начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрию Ярцеву.

Благодарностью Главы МО г. Тула награжден помощник начальника разведывательной службы штаба Управления Росгвардии по Тульской области капитан Артем Дмитриев. Фото: материалы пресс-служб

Благодарностями Главы МО г. Тула награждены помощник начальника разведывательной службы штаба Управления Росгвардии по Тульской области капитан Артем Дмитриев, заведующий неврологическим отделением Центра реабилитации ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Евгений Лебедев, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» Виталий Пива, учитель начальных классов МБОУ «ЦО №2 им. Героя Советского Союза О. П. Матвеева» Ольга Моисеева, учитель физической культуры МБОУ «ЦО №5 им. Героя РФ С. С. Громова» Наталья Руднева, тренер МБУСШ «Олимп» Дмитрий Шереметьев.

Мэр поздравила награжденных, поблагодарила за труд и пожелала успехов и плодотворной деятельности.

Изменения в Генплан

Также, в ходе 15-го очередного заседания Тульской городской Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Тулы.

Проектом решения о внесении изменения в Генеральный план предусматривается изменение в карте функциональных зон на территории в пос. Георгиево зоны с/х угодий на жилую зону. Вопрос был рассмотрен на публичных слушаниях. Проект решения прошел антикоррупционную экспертизу. Депутаты одобрили данное решение единогласно.

Был обсужден вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тулы. Как пояснил в докладе заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Денис Гальперин, проект внесения изменений предусматривает выполнение следующих задач:

– приведение в соответствие с Генеральным планом МО город Тула в редакции решения Тульской городской Думы от 25.12.2019;

– корректировку видов и состава территориальных зон на основании Генерального плана МО город Тула с учетом сведений Росреестра, существующего землепользования, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъекта РФ, вступивших в действие нормативных правовых документов;

– корректировку карт зон с особыми условиями использования с учетом зон с особыми условиями использования, установленных, а также планируемых к установлению в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

– корректировку Раздела III «Градостроительные регламенты» в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

– подготовку сведений о границах территориальных зон в формате, установленном Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650, а также в формате XML, подлежащих передаче в государственный кадастр недвижимости.

Данный вопрос был обсужден на публичных слушаниях. Депутаты поддержали проект решения.

В ходе заседания депутаты приняли решение о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Тулы. Фото: материалы пресс-служб

Кроме того, депутаты рассмотрели и одобрили вопросы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МО город Тула на 2020 год, об установлении начальной цены приватизируемого муниципального имущества, о внесении изменений в Положения о главных управления администрации города Тулы по территориальным округам, о передаче в аренду посредством проведения аукциона муниципального недвижимого имущества, о награждении медалями и Почетной грамотой Тульской городской Думы и многие другие.

Помещения – общественным организациям

В ходе заседания депутаты поддержали ряд вопросов, касающихся передачи в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений.

Принято решение о передаче помещения по пр. Ленина, 87 ГУ ТО «Спортивная школа «Академия футбола», по ул. Циолковского, 2 – Тульской региональной общественной организации содействия творческого потенциала подростков «TulaTeens (Тульские подростки)», по ул. Демонстрации/Первомайской, 136/51 – Привокзальной г. Тулы районной организации «Всероссийское общество инвалидов».

В пос. Петелино улицам присвоены названия

Также депутаты поддержали вопрос о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в поселке Петелино.

На рассмотрение комиссии по историческому наследию и городской топонимии поступило ходатайство главного управления администрации города Тулы по Центральному ТО о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в пос. Петелино МО г. Тула. Это необходимо для присвоения почтовой адресации и корректного учета объектов недвижимости.

Депутаты утвердили предложенный проект, присвоив следующие наименования: ул. Медовая, Проселочная, Ягодная, Добрая, Ореховая, Заупская, Пасечная, Грибная.