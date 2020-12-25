Общественники и руководство предприятия провели совещание, в ходе которого рассматривались вопросы экологии и охраны окружающей среды. Членов общественного контроля проинформировали о реализации мероприятий по сокращению выбросов, усовершенствованию существующих систем очистки, а также перспективах автоматической системы контроля.Отдельно была затронута тема сентябрьского происшествия в цехе Аммиак-3. Было подтверждено, что расследование Ростехнадзора завершено. Установленная причина – заводской брак технического изделия «тройник» (соединительная деталь трубопровода).После совещания экологи посетили промышленную площадку АО «НАК «Азот», в том числе цех Аммиак-3. В процессе осмотра представители общественности провели беседы с персоналом цеха, посетили центральный пункт управления и отделение синтеза с местом разрушения тройника.По итогам проведенного мероприятия председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов поблагодарил Новомосковский «Азот» за встречу и открытость к диалогу с общественностью. По его словам, происшествие 18 сентября и его последствия действительно не несут в себе экологической опасности. Также он отметил, что предприятие всегда уделяет внимание вопросам охраны окружающей среды и экологии.