ООО «Белёвская пастила» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» Фото: материалы пресс-служб

Всего по результатам работы Региональной комиссии по качеству на федеральный этап выдвинули 38 товаров от 26 предприятий.

В номинации «Продовольственные товары» дипломом лауреата отметили новую продукцию без сахара: Пастила Белёвская без добавления сахара черная смородина, Пастила Белёвская без добавления сахара с вишней,Пастила Белёвская без добавления сахара классическая, Пастила Белёвская без добавления сахара ягодное ассорти.

ООО «Белёвская пастила» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» Фото: материалы пресс-служб

Участие в этом конкурсе дает отличную возможность каждому предприятию и организации продемонстрировать свои достижения в производстве товаров и оказании услуг, помогает продвижению самой лучшей продукции за пределы региона. Ведь товаропроизводители, чьи товары стали Лауреатами или Дипломантами Конкурса, имеют право использовать Логотип Программы в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке конкурсной продукции в течение 2-х лет.

- В ООО "Белёвская пастила" постоянно ведутся работы по улучшению вкуса и качества продукции. Вся линейка товаров у нас вкусная и конечно же натуральная. Белёвская пастила создается исключительно вручную из сочных антоновских яблок по неизменной уникальной технологии. По сей день мастера, несмотря на растущие объемы производства, делают ставку на четкое соблюдение традиционной рецептуры. Мы не используем в производстве никакой химии. Основа – настоящее пюре из кисло-сладких сортов яблок – при соблюдении правильной технологии пектин не требуется. - отметила генеральный директор ООО "Белёвская пастила" Елена Герасина.

ООО «Белёвская пастила» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» Фото: материалы пресс-служб

Компания динамично развивается. Активно участвует в региональных и федеральных конкурсах, где представляет свою продукцию. Буквально в начале декабря ООО "Белёвская пастила" заняла 1 место в номинации конкурса «Вкусы без границ», во всероссийском конкурсе «Вкусы России - 2020» . В рамках развития экспорта производитель брендовой продукции региона: Белевской пастилы участвуют в международных выставках: «AGRITECH», «Зеленая неделя», во Всемирной универсальной выставке «ЭКСПО», в г. Милане (Италия), (поставлен рекорд планеты по производству самой большой пастилы в Мире), BAF (г. Вильнюс), посольском фестивале в Гааге, «Продэкспо» (г. Москва), «Петерфуд» (Санкт-Петербург), крупных инвестиционных форумах в Санкт-Петербурге, Сочи, выставке в Шанхае «The 23nd International Exhibition for the Food, Drinks, Hospitality, Foodservice, Bakery and Retail Industries», выставке в Сеуле «WORLD FOOD EXPO-2019», Международной выставке пищевой промышленности, производства напитков и сопутствующих услуг Anuga 2019 в Кельне (Германия), Международной выставке промышленности пищевых продуктов и напитков, и импортных продуктов питания (IFE China 2019) в Гуанчжоу.

Также Компания открывает новые рынки сбыта. Продукция ООО "Белевская пастила" завоевывает сердца людей уже не только в Тульском регионе и по всей России ,но во многих странах. ООО «Белевская пастила» начинает поставки продукции в Австрию. Последние тенденции современной действительности основываются на продуктах из натурального сырья, люди во всем мире переходят на здоровое питание , поэтому перед ООО "Белёвская пастила", которая выбрала этот вектор развития своей стратегией открываются большие перспективы.