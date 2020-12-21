ЕвроХим запустил для работников экспресс-диагностику на коронавирус

В Новомосковске медицинский центр "Тонус-плюс", входящий в состав компании «ЕвроХим», начал делать экспресс - тесты для предварительной диагностики наличия (отсутствия) признаков COVID-19 у работников компании.

Используемая тест-система позволяет сократить срок получения результатов теста до одного часа. Точность тестов подтверждена сравнительными проверками результатов тестирования в одной из крупнейших лабораторий Москвы. В данный момент работники предприятий могут сдать два вида теста: экспресс-тест с результатами через 1-6 часов, и стандартный тест, результаты которого готовы в среднем за 24 часа.

В данный момент работники предприятий могут сдать два вида теста

В настоящее время специалисты из Новомосковска внедряют аналогичные технологии в четырёх регионах России, где расположены предприятия компании.

Также на базе "Тонус-плюс" в Новомосковске организован колл-центр для работников всех предприятий ЕвроХима. Ежедневно врачи обрабатывают более 50 звонков. Как правило, это консультации по лечению и профилактике коронавируса, а также поддержка в плане связи с медицинскими учреждениями и органами Роспотребнадзора, в том числе оказание психологической помощи. На линию могут обратиться все работники компании.

Точность тестов подтверждена сравнительными проверками результатов тестирования в одной из крупнейших лабораторий Москвы

ЕвроХим организовал централизованную закупку самых эффективных лекарств от коронавируса. На сегодняшний день работники предприятия и члены их семей, заболевшие COVID-19, получают эти лекарства бесплатно. Организован сервис по доставке лекарств на место проживания работников компании.

Сотрудникам компании, переболевшим коронавирусной инфекцией, доступно бесплатное реабилитационно-восстановительное лечение на базе медицинского центра ЕвроХим. Оздоровительные процедуры направлены на восстановление работы легких и сердечно-сосудистой системы.

Результаты экспресс-теста известны уже через час

Компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко уделяет большое внимание профилактике заболевания, включая, такие меры, как масочный режим, удаленная работа, использование офисных перегородок, дезинфекция помещений и многие другие инструменты, одобренные Роспотребнадзором.