Со знаком качества: «Пряники Поляковой» – в списке лучших в России Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Лауреатами премии стали - Пряники сырцовые глазированные с начинкой: «Тульские традиционные», «Тульский сюрприз», а дипломантом конкурса признан Крендель «Восточный».

Решение экспертов определили:

- качественная рецептура продукта без искусственных добавок, технология производства по всем историческим канонам мастеров пряничного дела и ГОСТу.

Товаропроизводители, чьи товары стали Лауреатами или Дипломантами Конкурса, имеют право использовать Логотип Программы в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке конкурсной продукции в течение 2-х лет.

Дипломантом конкурса признан Крендель «Восточный»

Чем опять удивили тульские пряники?

Конечно же качеством. Вся продукция ИП Полякова И.А. соответствует ГОСТу . В технологии приготовления используются только натуральные ингредиенты: мед местных пчеловодов, ягоды для начинки из последнего местного урожая, муку высшего сорта, яйца и сливочное масло - все по старинному рецепту.

С каждым годом ассортимент выпускаемой продукции обновляется, в современных условиях потребительского рынка нужно постоянно следить за спросом и удивлять уникальностью.

- Наши пряники принципиально отличаются от множества других представленных на рынке не только уникальным вкусом, но и формой. - делится Ирина Анатольевна. Представленные на суд федерального жюри пряники "Тульские традиционные" и "Тульский сюрприз" - это наша гордость. Я считаю, что наш пряник - лучший подарок из пряничной столицы, и вкусный и познавательный, в оригинальной упаковке.

Времена меняются, у людей возникают новые вкусовые предпочтения, но одно остается неизменным - стремление полакомиться чем-то действительно вкусным. Тульский пряник вобрал в себя все самое лучшее, его вкус отличается гармоничностью, а оформление восхищает своей эффектностью.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2020». Продукция ИП Полякова И.А. стала призерами в номинации «Продовольственные товары»

Мастера кондитерской фабрики Поляковой И.А. обладают бесценными знаниями и творческим подходом, что позволило им превратить процесс выпекания пряников в настоящее искусство. Поэтому каждый подарочный пряник, созданный их заботливыми руками, уникален.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2020». Продукция ИП Полякова И.А. стала призерами в номинации «Продовольственные товары»

Уникальность продукции от ИП Полякова И.А. подтверждена документальна - сегодняшняя награда добавится в общую копилку побед предприятия. Свои вкусные изделия пекарня выставляет каждый год на различных региональных и федеральных конкурсах. И всегда есть неизменная закономерность - только победа!