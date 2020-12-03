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В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

В Туле установили памятник-гаубицу, посвященный обороне города во времена ВОВ

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