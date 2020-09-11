В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
На открытии мемориальной доски присутствовала сестра Кобзона Елена
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
На открытии мемориальной доски присутствовала жена Кобзона Нелли
На открытии мемориальной доски присутствовала жена Кобзона Нелли
На открытии мемориальной доски присутствовала дочь Кобзона Наталья
На открытии мемориальной доски присутствовала дочь Кобзона Наталья
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона
В Тульской области состоялось открытие мемориальной доски в честь Иосифа Кобзона