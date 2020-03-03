Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Рейд по незаконным парковкам в Туле
Сменился командир тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии
Спортсменка тульской спортивной школы олимпийского резерва «Легкая атлетика» Карина Кочеткова стала победителем Всероссийских соревнований