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Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Хоккей в валенках
Новости 24
Россия
Тула:
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18:18
Тульский рынок «Салют» откроют к сентябрю
16:46
В Туле раздают питьевую и техническую воду в связи с коммунальной аварией
16:15
Жители Пролетарского округа Тулы остались без воды
13:07
Погода в Туле 25 января: облачно с прояснениями и +1 градус
10:00
Дежурные по Туле: 25 января за порядком следит Сергей Шестаков
09:22
Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев поздравили тульских студентов
08:25
Алексей Дюмин поздравил студентов Тульской области
17:50
В Туле проверили места концентрации ДТП
17:18
Более 4 тысяч жителей Тульской области подхватили грипп и ОРВИ
15:58
В Тульской области перевернулась фура
14:53
За сутки мошенники выманили у жителей Тульской области 800 тысяч рублей
14:30
В Тульской области сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем «БМВ»
14:14
В тульский музей изобразительных искусств передали свитки с китайской каллиграфией
14:07
Тульский губернатор вошел в первую пятерку «Индекса власти»
19:10
«Антироссийская агония»: в Госдуме прокомментировали требование Польши о репарациях
19:09
В Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шасси
18:37
Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса
18:16
Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса
17:59
В МИД незалежной обвинили Россию в краже истории «Украины-Руси»
17:34
МИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из Болгарии
17:22
Москва сожалеет, что Токио присоединилось к модной на Западе «антироссийской шпиономании»
16:59
Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах Australian Open
16:44
Минобороны: США «перехватили» российского генерала в Сирии больше года назад
15:53
Путин поручил сократить сроки оформления документов на маткапитал
15:41
Путин поручил организовать мониторинг применения закона о СМИ
15:32
Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России
14:45
Китайская туристка с болезнью Альцгеймера пропала в Москве
14:29
Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора
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