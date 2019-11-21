Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Областной Кадетский бал
Работы заключённых-иконописцев из Тульской области направили на Всероссийский этап смотра религиозной деятельности
Подъём заболеваемости гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в Тульской области ожидается в январе 2020 года