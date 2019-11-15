Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Губернский каток в Туле открыт!
Больше 220 пассажиров круизного лайнера подхватили инфекцию во время путешествия из Таиланда в Сингапур