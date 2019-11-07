Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле
Открытие Аллеи выпускников в Суворовском училище в Туле