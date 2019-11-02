Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Открытие "Улыбнись Россия" 2019 в Туле
Интервью с врачом акушером-гинекологом ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» Поборцевой Татьяной Анатольевной