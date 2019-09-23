Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
Реконструкция Кировского сквера
"Мы поддерживаем Украину": Трамп прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленских