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Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Сдача норм ГТО
Новости 24
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Тула:
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17:40
Житель Тульской области не удержался и похитил с чужого авто красивые номера
16:37
Туляк похитил шампунь и продукты из супермаркета на ул. Металлургов
15:55
58 дворовых территорий обустроят в Туле в 2019 году
14:46
В Туле состоялся фестиваль «Национальный квартал»
13:00
В субботу, 14 сентября, туляки отметят День Тульской области
12:00
Дежурные по Туле 14 сентября: за порядком проследит Илья Беспалов
11:30
На тульской телевышке засверкали более 6 тысяч огней
11:14
Под Тулой на пожаре пострадал один человек
10:00
В субботу, 14 сентября, в Туле похолодает: +18 и дождь
17:49
Туляков оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте
17:42
В Тульской области в квартире нашли тело 26-летней девушки
17:28
К участкам тульских многодетных семей подвели воду
16:28
Сотрудники УМВД сдали кровь для инспектора ДПС, попавшего в аварию
16:01
Попытка срыва заседания: суд прокомментировал происшествие с адвокатом
14:32
В Туле обстреляли автобус: в полиции проводится проверка
14:24
Под Тулой нашли пропавшего 81-летнего грибника
12:43
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
12:01
В Тульской области в суде силой задержали адвоката
11:45
14 сентября в Туле запретят стоянку на улице Советской
10:52
"ЗИЛ" и "Volvo" не поделили трассу под Тулой: в результате ДТП водитель самосвала попал в больницу
10:36
В пятницу 13-го туляки смогут увидеть иллюминацию телевышки в Басово
20:15
Из дворца Черчилля украли золотой унитаз
19:56
В здании министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику
19:32
На станции метро в Сиэтле неизвестный открыл огонь: один человек погиб
19:11
Бывшего главу минздрава Конго арестовали за присвоение денег на борьбу с Эболой
18:52
Саудовская Аравия нанесла ответный удар по повстанцам, атаковавшим дронами НПЗ
18:38
Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе
18:24
Трамп договорился с Нетаньяху о взаимной обороне между США и Израилем
18:16
Один человек погиб при пожаре в 17-этажном доме в Москве
17:56
НХЛ дисквалифицировала пойманного с кокаином хоккеиста Кузнецова на три матча
17:41
Бывший президент Польши предостерег Зеленского от преследования Порошенко из-за имиджа Украины
17:24
SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих
17:19
"Спартак" выиграл 1:0 у екатеринбургского "Урала" первый тайм матча 9 тура
17:05
В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»
16:46
Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов
16:35
Глава «Нафтогаза» предложил «Газмпрому» заменить Opal украинским газопроводом
16:23
Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена был уничтожен в ходе спецоперации
16:08
В минздраве рассказали, кому грозит зависимость от носовых капель
15:56
Зеленский отказался признавать победу мэра Днепра в споре по мосту
15:39
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"
15:36
РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию
15:29
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"
15:15
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
14:59
Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»
14:38
В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников
14:06
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса
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