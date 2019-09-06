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Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Закрытие "Газона"
Новости 24
Россия
Тула:
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18:03
Тульская делегация встретилась с Советником-посланником Посольства России в КНР
17:55
Решением суда в Туле закрыли ресторанный комплекс
16:24
В Туле открылась осенняя выставка отделения союза художников
16:23
Прорыв трубы в Туле на ул. Некрасова ликвидирован
15:47
В Тульской области в ДТП с «Ладой» и «Дэу» пострадал 12-летний мальчик
15:30
В Туле на улице Пузакова водитель иномарки сбил 11-летнюю велосипедистку
14:58
В Тульской области обнаружили фальсифицированную молочную продукцию
14:26
В Туле сохранится высокая степень пожароопасности
14:13
В Туле затоплено несколько улиц: Тулагорводоканал проводит аварийно-восстановительные работы
14:09
В Тульской области «КIA» столкнулась на встречке с «Renault»: пострадала 10-летняя девочка
12:54
В Туле на проспекте Ленина легковушка разнесла веранду кафе
12:45
В Туле прошли соревнования по спортивному ориентированию
12:09
7 сентября в Туле будет введен режим ограничения движения транспорта
11:53
В Туле появился брендированный трамвай ТМИИ
11:48
Жительница Тульской области отвлеклась на разговор и лишилась девяти тысяч рублей
11:27
«Тулица» уступила «Жетысу» в Казани
11:14
В тульском Заречье прошло «Вишневое чаепитие»
10:45
Тула входит в топ-3 городов, где пройдут самые интересные опен-эйры
21:00
Врачи опровергли миф о вреде соли для здоровья
20:28
Матч Россия - Шотландия: Дзюба, Головин и Фернандес выйдут с первых минут на игру отбора Евро-2020
20:24
"Взяла и стул и начала громко кричать на преступника": Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника
20:00
Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный
19:23
Симоньян рассказала о том, кому помогает проект RT "Дальше действовать будем только мы"
19:11
"Божественный ящер" обнаружен учеными в Японии
19:08
Глава Пентагона заявил, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок
18:50
В США обнаружили причину вспышки заболеваний среди вейперов
18:45
США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет
18:42
Палата лордов Британии одобрила закон об отсрочке Brexit
18:22
Переговоры между Украиной и РФ об обмене заключенными под угрозой срыва
18:15
Адвокат: Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых ведут Украина и РФ
18:02
"Полный бред": В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет
17:28
"Когда она ударит, это будет мощно!": американские СМИ "испугались" российской ракеты
17:15
Путин осмотрел корпус для испытаний ракет на космодроме "Восточный"
16:51
Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"
16:43
Пожар в жилом доме на юге Москвы унес жизни двух человек
16:03
Путин: Россия должна быть "на шаг впереди" в космической отрасли
15:58
Суд заочно арестовал основателя компании "Рольф" Петрова
15:56
СМИ: Глава Афганистана отложил визит в США
15:49
МЧС России увеличило зарплату пожарных в два раза
15:43
В Неаполе прошло первое заседание по делу россиянина Коршунова
15:29
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
15:23
На закупку импортных лекарств для детей выделено 26 миллионов рублей
15:19
Путин заявил, что ВЭФ создает условия для развития Дальнего Востока
15:09
Песков: Путину доложили о нападении на главу ЦИК
15:04
Владимир Жириновский: «Четырехдневную неделю бояться не надо»
15:02
Путин поручил доработать законы о частной добыче золота
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