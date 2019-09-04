Фотогалереи
Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе

Строительство новых объектов на стадионе
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