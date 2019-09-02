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В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!

В школу!
Новости 24
Михаил Левашов поделился мнением насчет результатов матча тульского «Арсенала» и ЦСКА
Картофель, пироги и кофе по-тульски: какие угощения ждут жителей на День города
В Туле представительница цыганского этноса украла у пенсионерки 350 тысяч рублей
Глава администрации г. Тулы Евгений Авилов поделился забавным случаем из школьной жизни
После громкого матча под Тулой произошло ДТП: легковушка с фанатами ЦСКА столкнулась с мотоциклом
Трасса полумарафона «Оружейная столица» пройдет по одним из интереснейших мест Тулы
В Новомосковске Тульской области Росгвардецы задержали вора-рецидивиста
В Тульской области со дна колодца подняли полуразложившийся труп
В Туле и области за сутки зафиксировано четыре пожара
В Донском Тульской области населению подается некачественная вода
Игорь Черевченко прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в матче с ЦСКА
«Ростелеком» поддержал тульский «Школодром»
В Тульском центральном парке прошли соревнования по конкуру
Футбольные фанаты, устроившие в Туле беспредел, были задержаны
ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом»
Какая погода ждет туляков в первый понедельник осени
Какой букет самый красивый: в Тульском музее пройдет конкурс цветочных работ
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
2 сентября часть Тулы будет обесточена
1 сентября состоится матч тульского «Арсенала» и московского ЦСКА
В Туле на оборонной временно ограничили движение трамваев
В тульской испытательной лаборатории проверили качество 15 образцов меда
Тульской области за неуплату алиментов на мужчину возбуждено уголовное дело
Погода в Туле на 1 сентября: днем тепло и без осадков