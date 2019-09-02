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Новости 24
Россия
Тула:
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15:35
Михаил Левашов поделился мнением насчет результатов матча тульского «Арсенала» и ЦСКА
15:18
Картофель, пироги и кофе по-тульски: какие угощения ждут жителей на День города
14:46
В Туле представительница цыганского этноса украла у пенсионерки 350 тысяч рублей
14:14
Глава администрации г. Тулы Евгений Авилов поделился забавным случаем из школьной жизни
12:50
После громкого матча под Тулой произошло ДТП: легковушка с фанатами ЦСКА столкнулась с мотоциклом
12:23
Трасса полумарафона «Оружейная столица» пройдет по одним из интереснейших мест Тулы
12:10
В Новомосковске Тульской области Росгвардецы задержали вора-рецидивиста
11:57
В Тульской области со дна колодца подняли полуразложившийся труп
11:27
В Туле и области за сутки зафиксировано четыре пожара
11:17
В Донском Тульской области населению подается некачественная вода
10:55
Игорь Черевченко прокомментировал поражение тульского «Арсенала» в матче с ЦСКА
10:33
«Ростелеком» поддержал тульский «Школодром»
10:28
В Тульском центральном парке прошли соревнования по конкуру
10:13
Футбольные фанаты, устроившие в Туле беспредел, были задержаны
19:04
ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом»
18:10
Какая погода ждет туляков в первый понедельник осени
17:28
Какой букет самый красивый: в Тульском музее пройдет конкурс цветочных работ
16:09
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
15:01
2 сентября часть Тулы будет обесточена
14:13
1 сентября состоится матч тульского «Арсенала» и московского ЦСКА
13:01
В Туле на оборонной временно ограничили движение трамваев
12:01
В тульской испытательной лаборатории проверили качество 15 образцов меда
10:55
Тульской области за неуплату алиментов на мужчину возбуждено уголовное дело
10:02
Погода в Туле на 1 сентября: днем тепло и без осадков
16:03
СМИ: Британия планирует перебросить беспилотники в Персидский залив
15:59
В ближайшее время Борис Джонсон может объявить досрочные парламентские выборы
15:34
"Открытие ящика Пандоры": В Тегеране исключили возможность пересмотра ядерной сделки
15:31
Посол США в России отметил ощущение надежды при Зеленском
15:29
В ФАС заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на авиабилеты
15:28
Посол США в России назвал свою должность одной из самых важных в американской дипломатической службе
15:26
Госдума РФ оценила предложение о "моратории" по ДРСМД для НАТО
15:23
Джон Хантсман назвал США крупнейшим инвестором в российскую экономику
15:23
Посол США в России рассказал о диалоге с представителями правительства РФ
15:22
Путин: пострадавшие от паводка могут получить новое жилье в своих поселках
15:19
Посол США в России рассказал о переговорах по КНДР, Афганистану и Сирии
14:52
Десять детей оказались в больнице после нападения на школу в Китае
14:45
Банк России намерен передать правительству функции страховщиков в области техосмотра
14:31
«Недоумение и обеспокоенность»: в МИД РФ прокомментировали авиаудар США по Идлибу
14:21
Росреестр напомнил об упрощенной процедуре оформления дач
14:14
Главный военный прокурор Украины отправлен в отставку
14:07
Умер Сергей Кирпиченко - посол России в Египте
14:03
Зеленский поручил подготовить план обороны Украины "от агрессии"
13:59
ФИФА назвал тройку кандидатов на звание лучшего футболиста мира
13:51
Криштиану Роналду написал завещание
13:48
Москалькова: Россия и Украина продолжают переговоры об обмене удерживаемыми лицами
13:34
Ученые предупредили о магнитной буре в конце сентября
13:30
Каждый десятый московский школьник участвовал в травле сверстников
13:28
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
13:26
Поклонская расстается с мужем
13:21
Экс-футболисты сборной РФ подали иск к МВД на десятки миллионов рублей
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