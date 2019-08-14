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Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
Ростовская финифть
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Россия
Тула:
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19:00
В Туле задержали мужчину, угрожавшего взорвать дом на ул. Пузакова
17:53
15 августа часть Тулы будет обесточена
17:34
В Тульской области по детской площадке гуляла лиса
17:18
Ремонтные работы на улице Оборонной в Туле ведутся круглосуточно
16:23
Юрий Цкипури принял участие в торжественных проводах призывников
16:03
Туляк угрожал взорвать квартиру в пятиэтажке на ул. Пузакова
15:38
Тула активно готовится к началу отопительного сезона
14:29
Тулячка старалась доказать, что ее свадьба — лучшая
12:22
В Новомосковске у 58-летнего туляка списали с банковской карты пять тысяч рублей
12:05
Открытие тульского Баташевского моста планируется на 20 августа
11:49
Установлена личность туляка, подозреваемого в краже бензогенератора
11:37
В Тульской области «ВАЗ» наехал на троих пешеходов
11:24
В Узловой Тульской области мужчина виновен в смерти своего знакомого
11:01
В Тульской области начали работу пункты весогабаритного контроля
10:30
В Туле на пенсионерку напала собака
10:19
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
10:14
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновеннуюбизнес-карту
09:52
Для обновления геопортала Тульской области был приобретен беспилотник
09:35
В Тульской области самозахват земель будет отслеживать беспилотник
09:33
На детских площадках Арсеньевского района Тульской области выявлены нарушения
09:13
Погода в Туле 14 августа: облачно с прояснениями и +25 градусов
09:07
День города отметят под девизом: «Тула – пять веков Засечной черты»
17:49
Почему тульская река Упа — запрещенная в России организация
17:27
В Тульской области появятся большие филимоновские игрушки
16:55
В тульском Военно-историческом музее открылась выставка, посвященная спорту во время Великой Отечественной войны
16:16
По факту смертельного ДТП с участием сотрудников УФСИН возбудили уголовное дело
20:03
Футболист Эмилиано Сала отравился угарным газом перед авиакатастрофой
19:44
Песков о тушении пожаров в Сибири: "Все работают до седьмого пота"
19:23
Меркель объяснила, почему войска США должны остаться в Германии
19:08
ОБСЕ обеспокоена прекращением вещания киргизского телеканала "Апрель"
18:44
Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения
18:22
Польша хочет получать больше денег за транзит российского газа
18:21
Совбез РФ: обвинениями в кибератаках Вашингтон хочет оправдать военные операции
17:59
"Вышли за рамки": Власти Гонконга осудили действия протестующих
17:42
Президент Мозамбика прилетит в Россию для встречи с Путиным
17:40
ВТО не намерена комментировать слова Трампа о возможном выходе США
17:24
Посетителям «Города образования» представят демо-версию сервиса Яндекс.Лицей
17:08
Эксперты оценили потери российской экономики от санкций в 800 миллиардов рублей
17:01
Пакистан отказался проводить традиционный обмен сладостями на границе с Индией
16:57
Жители Чувашии занимаются спортом больше остальных россиян
16:44
Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»
16:43
Супруги из Англии выиграли миллион фунтов стерлингов из-за голодного кота
16:41
Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД
16:27
Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал
16:26
В Париже ведутся работы по недопущению обрушения Нотр-Дама
16:25
Итальянский астронавт выступил на музыкальном фестивале с борта МКС
16:18
Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
16:07
"Перебор": Кремль уточнит новые правила общения ученых с иностранцами
16:07
Кремль: выход Вашингтона из ВТО ставит под вопрос существованиe организации
15:56
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
15:52
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
15:48
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
15:45
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
15:26
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
15:17
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»
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