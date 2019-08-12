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Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Ремонт Оборонной
Новости 24
Россия
Тула:
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17:46
В Туле женщина сбила семилетнего ребенка
17:39
В Тульской области мужчина хотел ограбить кофейню
17:08
Подготовка к отопительному сезону: какие УК отстают от графика
16:51
В Тульской области несовершеннолетний парень чуть пытался выхватит у женщины из рук сумку
16:29
В московском Музее Победы пройдет выставка, посвященная подвигу уроженки Тульской области снайпера Марии Поливановой
15:25
ДТП с участием детей: в Тульской области под колеса мотовездехода попали трое человек
14:24
Где в Туле установят треноги с 12 по 22 августа
14:13
Трое сотрудников УФСИН погибли в страшной аварии под Тулой
13:04
В ДТП в Тульской области погибли трое сотрудников УФСИН
13:00
В Туле продолжается ремонт ул. Оборонной
12:48
В Тульской области водитель мог угнать машину, на которой разбились три девушки
12:44
В Туле ветер выбил стекла в многожтажке
12:26
14 августа в Туле по ряду адресов ожидаются перебои водоснабжения
12:10
В Тульской области за июль-2019 пожарными было ликвидировано 368 пожаров
17:26
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
17:25
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
16:52
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
16:24
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
15:58
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
15:51
Шойгу в Екатеринбурге наблюдал за сборкой боевых роботов
15:38
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
15:36
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
15:32
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
15:28
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
15:14
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
14:55
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
14:51
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
14:49
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
14:27
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
14:24
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
14:17
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
14:14
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину
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