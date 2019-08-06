В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тулу возвращается тепло
В Тульской области неадекватная покупательница в супермаркете угрожала пистолетом женщине с ребенком