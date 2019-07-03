Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Улицу Оборонную отремонтируют
Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата
Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время