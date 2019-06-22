Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
Передача реликвий Тулы в Музей оружия
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
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