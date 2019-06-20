Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
Возобновление строек новых микрорайонов
В Тульской области дополнительные средства пойдут на закупку лекарств для льготников и расселение аварийного жилья