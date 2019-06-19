Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
Выставка Бориса Смотрова
«Во сколько бывает горячий хлеб?» и «помогите сделать девушке предложение» - кол-центр СПАР отметил годовщину общения с покупателями в мессенджерах.
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого занятия ведет профессор Михаил Врахнакис из университета Фессалии (Греция).