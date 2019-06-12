День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
День России на Куликовом поле
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась презентация нового формата Национальной лиги студенческих клубов