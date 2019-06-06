Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4
Строительство нового корпуса центра образования №4