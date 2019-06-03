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Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода

Расширение восточного обвода
Новости 24
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В Тульской области фестиваль «Толстой» перенесли на начало июля
Владимир Юдин может стать председателем счетной палаты Тульской области
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В Туле в ДТП пострадали девушка и ребенок
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В Тульской области «Лада» опрокинулась в кювет: трое пострадали
Тульские улицы убирали 74 единицы техники и 155 человек
В Туле за неделю произошло 144 ДТП
На тульских дорогах обнаружили 50 пьяных водителей
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Туляк за день дважды украл кошельки из сумок посетителей супермаркетов