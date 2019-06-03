Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Расширение восточного обвода
Страсти по Шиесу: днем вяло митингуют оппозиционеры, а ночами неизвестные жгут мосты и дома строителей