Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
Экспертная сессия по управлению и бизнесу
В Туле проходит экспертная сессия «Управленческий потенциал региона: опережающее социально-экономическое развитие»
Банк УРАЛСИБ - победитель премии «Золотой меркурий» в номинации «За развитие финансовой грамотности бизнеса»