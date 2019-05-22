Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
Благоустройство Рогожинского парка
В Туле меняют аварийный участок трубы, который поможет избежать отключений воды в Пролетарском округе