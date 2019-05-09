Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
Бессмертный полк в Туле
В Туле пройдет VII Областной фестиваль детского модельного искусства «Лучшая детская модель Тулы — 2019»
Алексей Дюмин: Парк «Патриот-Тула» станет не только центром патриотического воспитания молодежи, но и местом для семейного досуга