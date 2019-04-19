Весне дорогу

Компания СПАР поддержала поисковиков, обнаруживших крупное захоронение советских солдат в Арсеньевском районе
ТГПУ им. Л. Н. Толстого заключил договор о сотрудничестве с международной кампанией «Восточный союз»
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого в рамках пилотной модели взаимодействия с Университетом НТИ 20.35 состоится открытие студенческого проектного офиса
"Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний": Владимир Зеленский выступил со вступительной речью на дебатах в Киеве
Помпео заявил, что Америка готова на дальнейшие жестокие действия в ответ на враждебный настрой России