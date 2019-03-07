Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
Награждение «Мисс УМВД – 2019»
В Туле пройдет тематический прием граждан представителями министерства имущественных и земельных отношений области
В Тульской области все несанкционированные свалки, выявленные на 1 января 2019, будут ликвидированы до конца года
10 марта все желающие могут получить бесплатный удаленный доступ к документам Госархива Тульской области
В Тульской области проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка в результате ДТП